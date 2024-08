Akcie bánk na Wall Street výrazne klesajú

New York 5. augusta (TASR) - Akcie amerických bánk zaznamenali v pondelok výrazný pokles, keď obavy z možnej recesie americkej ekonomiky viedli k presunu investorov z bankového sektora k bezpečnejším aktívam. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Z veľkých bánk najprudšie klesli akcie banky Citigroup, kde strata predstavovala zhruba 6 %. Akcie Wells Fargo, Bank of America a Goldman Sachs zaznamenali pokles približne o 4 % a akcie JPMorgan Chase a Morgan Stanley klesli o 2,5 %, respektíve o 3,5 %. Ešte horšie sa vyvíjali akcie regionálnych bánk, kde sa pokles pohyboval od 3,5 % do 7 %.



Banky sú citlivé na negatívny vývoj ekonomiky, keďže recesia znižuje zamestnanosť, čo zasa zvyšuje riziko úverových strát. Súbežne s tým klesá dopyt po nových úveroch.



Prudký pokles na burze v New Yorku sa začal v piatok (2. 8.) po správe o vývoji na americkom trhu práce za mesiac júl. Tá poukázala na nečakane prudké spomalenie tvorby pracovných miest a rast miery nezamestnanosti.



V USA vzniklo v júli mimo poľnohospodárstva iba 114.000 nových pracovných miest, zatiaľ čo v júni to bolo 179.000. Navyše, miera nezamestnanosti vzrástla zo 4,1 % na 4,3 %, pričom analytici očakávali udržanie nezamestnanosti na júnovej úrovni.