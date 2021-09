Akcie čínskeho Evergrande sa prepadli na 11-ročné minimum

Hongkong 20. septembra (TASR) - Akcie čínskej spoločnosti Evergrande v pondelok klesli na viac ako 11-ročné minimum. Straty realitného giganta sa tak zvyšujú v čase, keď sa vedenie pokúša o jeho záchranu. Narastajú aj obavy, že sa jej nepodarí dodržať blížiace sa termíny splatnosti záväzkov.



Spoločnosť Evergrande sa snažila získať finančné prostriedky na zaplatenie mnohým veriteľom, dodávateľom a investorom, pričom regulačné orgány varovali, že jej záväzky vo výške 305 miliárd USD (258,91 miliardy eur) by mohli vyvolať širšie riziká pre finančný systém krajiny, ak sa ich nepodarí stabilizovať.



Hodnota akcií Evergrande klesla v pondelok do 9.40 h SELČ o 12,2 % po predchádzajúcom páde o 19 % na najnižšiu úroveň od mája 2010.



„Akcie budú naďalej klesať, pretože zatiaľ neexistuje riešenie, ktoré by spoločnosti pomohlo zmierniť stres z likvidity a stále existuje množstvo nejasností o tom, čo urobí v prípade reštrukturalizácie,“ povedal Kington Lin, riaditeľ odboru správy majetku v Canfield Securities Limited.



Evergrande má 23. septembra zaplatiť za dlhopis so splatnosťou v marci 2022 úrok 83,5 milióna USD. A 29. septembra ju čakajú ďalšie platby úrokov vo výške 47,5 milióna USD v súvislosti s dlhopismi splatnými v marci 2024.



Evergrande je jedným z najväčších súkromných konglomerátov v Číne a najzadlženejším developerom na svete. Spoločnosť zbohatla počas desaťročí rýchleho rastu, keď čínske reformy otvorili ekonomiku. V ostatnom čase však zápasí s problémami pri predaji nehnuteľností. Minulý týždeň varovala, že "pokračujúce negatívne správy v médiách poškodzujú jej odbyt v septembri, a tým aj generovanie hotovosti a likviditu skupiny".



Evergrande, ktorá v ostatných rokoch zvýšila akvizície na trhu s nehnuteľnosťami, začiatkom tohto mesiaca uviedla, že jej celkové záväzky vzrástli na 1,97 bilióna jüanov (259 miliárd eur) a varovala pred "rizikami nesplácania pôžičiek".



(1 EUR = 1,1780 USD; 1 EUR = 7,6044 CNY)