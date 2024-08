Akcie čipových firiem po celom svete v piatok prudko klesli

New York 2. augusta (TASR) - Akcie polovodičových firiem po celom svete v piatok prudko klesli. Výpredaj spustili slabé výsledky amerického koncernu Intel, ktorého akcie sa prepadli o vyše 22 %. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Akcie Intelu sa v piatok v predburzovom obchodovaní okolo druhej popoludní SELČ predávali so stratou 22,55 %. Výsledky firmy za 2. kvartál, ako aj vyhliadky pre prebiehajúci štvrťrok zverejnené vo štvrtok (1. 8.) po zatvorení newyorskej burzy sklamali očakávania trhu. Spoločnosť ohlásila program zníženia nákladov o 10 miliárd USD (9,27 miliardy eur)v rámci ktorého prepustí viac ako 15 % svojich zamestnancov.



V piatok v predburzovom obchodovaní v USA sa výrazne oslabili aj ďalšie významné tituly z odvetvia. Akcie Nvidie sa obchodovali so stratou 4,4 %. Tlak na akcie Nvidie zvýšila správa The Information, podľa ktorej firmu vyšetruje americké ministerstvo spravodlivosti pre podozrenie zo zneužívania dominantného postavenia na trhu čipy pre umelú inteligenciu (AI).



V ázijskom obchodovaní akcie taiwanského výrobcu čipov Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) uzavreli o 4,6 % nižšie. Akcie Samsungu klesli o viac ako 4 % a akcie SK Hynix o viac ako 10 %.



Výpredaj čipových akcií pokračoval aj v Európe. Akcie ASML popoludní na holandskej burze strácali viac než 6 % a akcie ASMI 9 %.



(1 EUR = 1,0789 USD)