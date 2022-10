Akcie Credit Suisse sa prepadli na rekordné minimum

Zürich 3. októbra (TASR) - Akcie Credit Suisse Group sa v pondelok prepadli a dostali sa na nové rekordné minimum. Dôvodom sú obavy investorov o jej finančnú stabilitu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg.



Akcia Credit Suisse v pondelok v Zürichu padla o 12 % až na 3,52 CHF. Trhová kapitalizácia banky tento rok klesla približne o 60 % na asi 9,5 miliardy CHF (9,94 miliardy eur) a všetko smeruje k tomu, že zaznamená najprudšie ročné zníženie hodnoty vo svojej histórii. Na porovnanie ešte v marci 2021 trhová hodnota Credit Suisse predstavovala 30 miliárd CHF.



Šéf Credit Suisse Ulrich Körner sa počas víkendu snažil upokojiť zamestnancov a trhy potom, čo akcie banky už v minulom týždni padli na rekordné minimum a swapy úverového zlyhania (CDS) na jej dlh výrazne stúpli. Náklady na poistenie proti nesplácaniu dlhopisov banky minulý týždeň vyskočili približne o 15 % a dostali sa na úrovne, na ktorých sa naposledy nachádzali v roku 2009.



Körner minulý týždeň pre zamestnancov uviedol, že banka má solídnu kapitálovú pozíciu aj dostatok likvidity. Sľúbil, že im bude pravidelne posielať aktualizované informácie o situácii, kým banka 27. októbra nepredstaví nový strategický plán.



Manažéri banky strávili minulý víkend uisťovaním veľkých klientov, kontrahentov a investorov, že banka má dostatok likvidity aj kapitálu, uviedol v nedeľu (2. 10.) britský denník Financial Times.



Predstavitelia Credit Suisse uviedli, že hlavný ukazovateľ kapitálovej primeranosti, koeficient vlastného kapitálu Tier 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) na konci 2. kvartálu - k 30. 6., predstavoval 13,5 %, čo je v strede plánovaného pásma 13 % až 14 % pre rok 2022. Vo výročnej správe za rok 2021 banka uvádza, že medzinárodné regulačné minimum je 8 %, pričom švajčiarske orgány vyžadujú o niečo vyššiu úroveň okolo 10 %.



Päťročný CDS na dlhopisy banky stúpol na rekordné maximum približne 250 bázických bodov z 55 bodov na začiatku roka. To je ešte stále výrazne pod úrovňami signalizujúcimi problémy so splácaním, pričom nárast bol vo veľkej časti spôsobený širším výpredajom na trhu. Vývoj však znamená, že vnímanie úverovej bonity banky, zápasiacej so škandálmi, sa v aktuálnom prostredí zhoršilo.



(1 EUR = 0,9561 CHF)