Akcie Ericssonu a Nokie prudko vyskočili pre možný záujem USA

Štokholm 7. februára (TASR) - Akcie Ericssonu a Nokie v piatok prudko vzrástli. Dôvodom bolo vyjadrenie amerického ministra spravodlivosti Williama Barra, že USA by mali uvažovať o kúpe podielu v týchto výrobcoch sieťového vybavenia, aby čelili dominantnému postaveniu čínskeho Huaweiu v oblasti sietí novej generácie (5G).



Barr vo štvrtok (6. 2.) povedal, že USA a ich spojenci by mali zvážiť veľmi netradičný krok prevziať "kontrolný podiel" v jednej alebo oboch severských firmách, ktoré sú konkurentmi Huaweiu.



Ericsson ani Nokia sa k Barrovým vyhláseniam nevyjadrili. Investičná firma Cevian, ktorá je veľkým akcionárom Ericssonu, uviedla, že záujem USA o švédsku firmu je "úplne prirodzený".



"Záujem USA o Ericsson je jasne pozitívny pre Švédsko, firmu aj akcionárov," uviedol partner Cevian Capital Christer Gardell. Prípadná kúpa podielu by podľa neho vychádzala z úplne inej ceny, než je "dnešná smiešna cena akcie Ericssonu", dodal Gardell. "Správna rada a manažment by mali o tejto otázke diskutovať a riešiť ju s najväčšou prioritou."



Akcie Ericssonu predpoludním vyskočili o 4,4 % a Nokie o 3,7 %.