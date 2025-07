Akcie európskych firiem klesajú, vyzvali EÚ, aby dosiahla dohodu s USA

Brusel 14. júna (TASR) - Európske firmy vyzvali vyjednávačov Európskej únie (EÚ), aby zdvojnásobili úsilie o dosiahnutie dohody s USA po tom, čo americký prezident Donald Trump pohrozil clom vo výške 30 % na dovoz z Európy od augusta. A bez zmienky o očakávanom špeciálnom zaobchádzaní s autami alebo liehovinami. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Trump v sobotu (12. 7.) uviedol, že plánuje zaviesť vyššiu colnú sadzbu na dovoz z Mexika a EÚ od 1. augusta. Zvýšil tým tlak na Brusel, aby sa snažil o dohodu, ktorá by odvrátila potenciálnu tvrdú ranu pre európsku ekonomiku.



Jeho krok v pondelok vyvolal pokles akcií európskych automobiliek a výrobcov alkoholu. Aj výrobcovia potravín uviedli, že ak bude zavedená 30-percentná sadzba, bude to pre nich „katastrofa“.



„Eskalácia colného konfliktu s USA predstavuje vážnu hrozbu pre mnohé nemecké spoločnosti,“ povedal Volker Treier, šéf obchodu v nemeckej obchodnej a priemyselnej komore (DIHK). Vyzval predstaviteľov bloku, aby rýchlo uzavreli dohodu.



„Na odvrátenie kolapsu transatlantického obchodu sú teraz potrebné náročné rokovania. Iba zjednotená Európa dokáže účinne brániť svoje ekonomické záujmy,“ vyhlásil.



Akcie automobiliek Volkswagen, Stellantis, Renault, BMW, Mercedes-Benz a Porsche v pondelok klesli o 1 až 2 %.



Hroziace clo vo výške 30 % je „oddelené od všetkých sektorových ciel“, napísal Trump v liste predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej. To naznačuje, že clo na autá v USA, zavedené v apríli, zostane v platnosti.



Hrozba ďalších ciel zvyšuje neistotu v rámci jedného z najväčších obchodných partnerstiev na svete. Hodnota ich obojstranného obchodu s tovarom v minulom roku dosiahla približne 975,9 miliardy USD (835,32 miliardy eur) podľa údajov Úradu amerického obchodného zástupcu (USTR).



Spoločnosť Mercedes-Benz vo vyhlásení upozornila, že dohoda je „kľúčová pre budúci úspech oboch trhov“, v Európe aj v USA. Obe strany tak musia „intenzívne a čo najrýchlejšie pracovať na obchodnej dohode“.



Akcie ďalších významných európskych firiem s expozíciou voči Spojeným štátom tiež výrazne klesli.



Akcie spoločnosti Pernod Ricard, výrobcu whisky Jameson, klesli o 1,5 %, zatiaľ čo v prípade výrobcu koňaku Remy Cointreau sa znížili o 4 %.



Akcie francúzskeho výrobcu luxusného tovaru LVMH klesli o 1,5 %, výrobcov potravín a spotrebných produktov - Nestlé, Procter & Gamble a Reckitt Benckiser klesli o menej ako 1 %.



„Najväčším problémom súčasnej colnej politiky je nedostatok stabilného a predvídateľného colného rámca,“ povedal Pal Skirta, analytik spoločnosti Metzler Equities. A dodal, že to „výrazne komplikuje“ a zvyšuje náklady na plánovanie a prevádzku podnikov.



(1 EUR = 1,1683 USD)