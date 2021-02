Akcie európskych firiem v oblasti cestovného ruchu prudko vzrástli

Londýn 23. februára (TASR) - Akcie európskych firiem pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu sa v utorok prudko posilnili. Po tom, čo Británia oznámila štvorkrokový plán ukončovania protiepidemických reštrikcií, sa totiž Briti ponáhľali s rezerváciami.



Akcie nemeckej cestovej kancelárie TUI ráno vyskočili takmer o 7 %. Akcie International Airlines Group, ktorej patria letecké spoločnosti British Airways a Iberia, stúpli o vyše 6 % a akcie Lufthansa o vyše 4 %.



Sektor tvrdo zasiahli reštrikcie prijaté na spomalenie šírenia nového koronavírusu. Britská vláda vyzývala občanov, aby necestovali do zahraničia, a v prípade, že to urobili, museli absolvovať karanténu.



Britský premiér Boris Johnson v pondelok (22. 2.) popoludní predstavil štvorkrokový plán ukončenia reštrikcií do 21. júna, čo spôsobilo prudký nárast nových rezervácií. Aerolínie EasyJet v pondelok večer uviedli, že rezervácie leteniek po oznámení vlády v Británii vyskočili o 337 % a rezervácie dovolenkových letov o 630 %. Nemecká cestovná kancelária TUI uviedla, že z jedného dňa na druhý rezervácie vzrástli o 500 %.



Medzi top destinácie rezervácií patrili Grécko, Španielsko, Turecko a Portugalsko.