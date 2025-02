Akcie európskych oceliarskych firiem klesli

Frankfurt nad Mohanom 10. februára (TASR) - Akcie európskych oceliarskych podnikov v pondelok klesli po tom, ako americký prezident Donald Trump informoval, že v tento deň oznámi zavedenie ďalších ciel na dovoz tovarov do USA, tentoraz na oceľ a hliník. Európske oceliarne sa na celkovom dovoze ocele do USA podieľajú približne 15 %. Informovala o tom agentúra Reuters.



Trump v nedeľu (9. 2.) uviedol, že v pondelok oznámi zavedenie 25-percentných ciel na všetok dovoz ocele a hliníka do Spojených štátov vrátane importu z Kanady a Mexika, ako aj ďalšie dovozné clá. Na otázku reportéra, kedy clá nadobudnú účinnosť, Trump odpovedal, že "takmer okamžite".



Približne štvrtina z celkového objemu ocele spracovávaná v Spojených štátoch je z dovozu a drvivá väčšina z Kanady a Mexika, alebo od najbližších obchodných partnerov v Európe a Ázii. Sú to najmä Nemecko, Japonsko a Južná Kórea.



Najnovšie Trumpove vyhlásenia sa tak negatívne odrazili na akciách oceliarskych firiem v Európe, ako ArcelorMittal, Voestalpine, Thyssenkrupp a Salzgitter. Cena ich akcií klesla po zverejnení týchto informácií v rozmedzí od 0,6 % do 2,2 %.



"Najviac sa uvalenia nových ciel obáva firma ArcelorMittal," uviedli analytici zo spoločnosti finančných služieb ODDO BHF s tým, že až 13 % jej tržieb sa generuje v USA. Finančný riaditeľ firmy minulý týždeň upozornil, že prípadné dovozné clá by ArcelorMittal stáli štvrťročne približne 100 miliónov USD (96,37 milióna eur). Spoločnosť Thyssenkrupp zasa uviedla, že do USA smeruje zhruba 5 % jej ročnej produkcie.



(1 EUR = 1,0377 USD)