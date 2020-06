PSA Group výrazne oslabla na parížskej burze

Turín/Paríž 11. júna (TASR) – Akcia taliansko-americkej automobilky Fiat Chrysler sa dnes na milánskej burze prepadla o 5,3 % na 8,28 eura. Dôvodom bola správa britského denníka Financial Times a talianskych médií, že Európska komisia chce podrobnejšie preskúmať plánovanú fúziu s francúzskym koncernom PSA Group.



EK chce ďalšie štyri mesiace na posúdenie fúzie, uviedol milánsky ekonomický denník Sole 24 Ore. Na parížskej burze sa výrazne oslabila tiež akcia PSA, ktorá sa znížila o 5,22 % na 13,61 eura a zaznamenala najvýraznejší pokles spomedzi titulov hlavného francúzskeho indexu CAC 40.



EK podľa správy Sole 24 Ore požiadala obe automobilky o ďalšie informácie o fúzii. Komisia sa údajne obáva, že zlúčenie koncernov by mohlo poškodiť konkurenčné prostredie na európskom automobilovom trhu. Týka sa to predovšetkým segmentu dodávok, kde by nová skupina po fúzii FCA a PSA mala viac než 30-percentný podiel. Taliansky denník tvrdí, že automobilky chcú predložiť podklady, ktoré obhajujú fúziu.



FCA a PSA ohlásili fúziu vlani koncom októbra. Zlúčením by vznikol ďalší veľký hráč v odvetví, ktorý by sa priblížil k trom najväčším koncernom Volkswagen, Toyota a Renault-Nissan.