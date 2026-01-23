< sekcia Ekonomika
Akcie Intelu sa prepadli o 15 %, dôvodom bol slabý výhľad
Napriek slabému výhľadu výsledky Intelu za 4. štvrťrok prekonali očakávania Wall Street.
Autor TASR
Santa Clara 23. januára (TASR) - Akcie spoločnosti Intel sa v piatok prepadli o viac než 15 %. Americký výrobca čipov totiž zverejnil slabý výhľad a varoval pred neschopnosťou pokryť dopyt. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Počas štvrtkového (22. 1.) rozhovoru s investormi a analytikmi k výsledkom za 4. kvartál šéf Intelu Lip-Bu Tan uviedol, že firma nedokáže úplne pokryť dopyt po svojich produktoch. Dodal, že výrobná efektivita takisto zostáva pod stanovenými cieľmi. „Sme na viacročnej ceste,“ povedal Lip-Bu Tan. „Bude to vyžadovať čas a odhodlanie.“
Intel počíta v 1. kvartáli prebiehajúceho fiškálneho roka s tržbami v pásme 11,7 miliardy USD až 12,7 miliardy USD (9,96 miliardy eur až 10,82 miliardy eur). Upravený zisk na akciu by mal byť okolo nuly. Analytici očakávali zisk 5 centov na akciu pri tržbách 12,51 miliardy USD.
Akcie Intelu sa počas uplynulého roka viac než zdvojnásobili, investori totiž veria v obrat, keďže firma získala investície od vlády USA, SoftBank a Nvidie. Divízia výroby čipov (foundry) dlhodobo zaostáva za konkurenciou, ktorá výrazne profituje z boomu dátových centier pre umelú inteligenciu.
Investori očakávali väčšiu jasnosť týkajúcu sa zákazníkov foundry divízie. Finančný riaditeľ David Zinsner pre CNBC uviedol, že Intel očakáva prvých zákazníkov pre svoju novú technológiu 14A v druhej polovici roka. Analytici RBC Capital Markets však varovali, že „významný príspevok k tržbám“ od zákazníkov 14A sa nemusí objaviť skôr než koncom roku 2028.
„Vážime si nedávne nadšenie okolo príležitostí pre Intel, ale stále nevidíme jasnú cestu vpred vzhľadom na ďalšie straty trhového podielu, absenciu AI stratégie a nejasné možnosti v oblasti výroby a pokročilej integrácie čipov do modulov,“ napísali analytici Jefferies.
Napriek slabému výhľadu výsledky Intelu za 4. štvrťrok prekonali očakávania Wall Street.
(1 EUR = 1,1742 USD)
Počas štvrtkového (22. 1.) rozhovoru s investormi a analytikmi k výsledkom za 4. kvartál šéf Intelu Lip-Bu Tan uviedol, že firma nedokáže úplne pokryť dopyt po svojich produktoch. Dodal, že výrobná efektivita takisto zostáva pod stanovenými cieľmi. „Sme na viacročnej ceste,“ povedal Lip-Bu Tan. „Bude to vyžadovať čas a odhodlanie.“
Intel počíta v 1. kvartáli prebiehajúceho fiškálneho roka s tržbami v pásme 11,7 miliardy USD až 12,7 miliardy USD (9,96 miliardy eur až 10,82 miliardy eur). Upravený zisk na akciu by mal byť okolo nuly. Analytici očakávali zisk 5 centov na akciu pri tržbách 12,51 miliardy USD.
Akcie Intelu sa počas uplynulého roka viac než zdvojnásobili, investori totiž veria v obrat, keďže firma získala investície od vlády USA, SoftBank a Nvidie. Divízia výroby čipov (foundry) dlhodobo zaostáva za konkurenciou, ktorá výrazne profituje z boomu dátových centier pre umelú inteligenciu.
Investori očakávali väčšiu jasnosť týkajúcu sa zákazníkov foundry divízie. Finančný riaditeľ David Zinsner pre CNBC uviedol, že Intel očakáva prvých zákazníkov pre svoju novú technológiu 14A v druhej polovici roka. Analytici RBC Capital Markets však varovali, že „významný príspevok k tržbám“ od zákazníkov 14A sa nemusí objaviť skôr než koncom roku 2028.
„Vážime si nedávne nadšenie okolo príležitostí pre Intel, ale stále nevidíme jasnú cestu vpred vzhľadom na ďalšie straty trhového podielu, absenciu AI stratégie a nejasné možnosti v oblasti výroby a pokročilej integrácie čipov do modulov,“ napísali analytici Jefferies.
Napriek slabému výhľadu výsledky Intelu za 4. štvrťrok prekonali očakávania Wall Street.
(1 EUR = 1,1742 USD)