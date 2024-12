Akcie koncernu Agrofert bude vlastniť opäť Andrej Babiš

Praha 2. decembra (TASR) - Akcie koncernu Agrofert sa vrátia zakladateľovi holdingu, bývalému českému premiérovi Andrejovi Babišovi. Súhlasil s rozpustením zvereneckého fondu, kam predtým Agrofert vložil. Uviedol to v pondelok na sociálnej sieti. Podľa Babiša nič nebráni tomu, aby akcie držal. Do vedenia holdingu sa však nevracia, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Na základe odporúčania správcov fondov som súhlasil s rozpustením zvereneckého fondu a rozhodol som sa to využiť a usporiadať si veci do budúcnosti s ohľadom na svoju rodinu, ak by sa mi napríklad malo niečo stať," vysvetlil Babiš.



Holding Agrofert je najväčší poľnohospodársky a potravinársky koncern v Česku a na Slovensku, patrí doň viac než 250 spoločností. Babiš ho z dôvodu zákona o konflikte záujmov v roku 2017 previedol do zvereneckého fondu. Český expremiér zákon označil za účelový a zdôraznil, že na základe neho nemohol osem rokov nakladať so svojím majetkom. Aktuálne je podľa neho posledná šanca, keď túto možnosť má.



"Ak budúci rok uspejeme vo voľbách a budem zostavovať vládu, už by som to nemohol urobiť. (...) Žiadna zákonná prekážka mi nebráni, aby som akcie držal a nie je to v rozpore s mojou funkciou poslanca Parlamentu Českej republiky. Nevraciam sa ale do vedenia koncernu Agrofert a nebudem v žiadnej manažérskej funkcii," spresnil.



Za svoju prioritu označil úspech jeho hnutia ANO v budúcoročných voľbách do Poslaneckej snemovne. Zároveň uviedol, že tentokrát bude kandidovať v Moravskosliezskom kraji. Babiš dodal, že chce voľby vyhrať a zostavovať budúcu vládu.



Podľa októbrových prieskumov agentúr STEM a Kantar by voľby, ktoré sa v ČR uskutočnia budúci rok na jeseň, vyhralo Babišovo ANO so ziskom 32,1 percenta, respektíve 35,5 percenta hlasov.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)