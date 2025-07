Akcie nemeckých automobiliek v reakcii na Trumpove clá klesli

Frankfurt nad Mohanom 14. júla (TASR) - Akcie nemeckých automobiliek zaznamenali v pondelok pokles. Reagovali tak na víkendové oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že na produkty z Európskej únie plánuje od augusta uvaliť 30-percentné dovozné clá. Pritom na automobily už teraz platia samostatné clá. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Trump v sobotu (12. 7.) uviedol, že ak do 1. augusta nedôjde k vzájomnej dohode, tak sa od tohto termínu budú na tovary z EÚ, ako aj z Mexika vzťahovať dovozné clá vo výške 30 %. Trump tak výrazne zvýšil tlak na Brusel, keďže také vysoké clá by európska ekonomika iba ťažko zvládla.



Zároveň v liste, ktorý adresoval predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej, oznámil, že 30-percentné clá budú zavedené navyše k clám, ktoré už teraz platia v prípade jednotlivých sektorov. Dal tak najavo, že dovozné clá na automobily z EÚ v celkovej výške 27,5 % platné od apríla budú platiť aj naďalej.



Na víkendové udalosti reagovali trhy a po ich otvorení išli akcie všetkých nemeckých automobiliek nadol. Akcie Volkswagenu, BMW, firmy Mercedes-Benz a Porsche klesli do 10.00 h SELČ o 1,2 %.



Podľa analytikov najväčším problémom je Trumpova nevyspytateľnosť. „Z môjho pohľadu najväčší problém predstavuje fakt, že colná politika nie je predvídateľná a stabilná,“ povedal Pal Skirta, analytik z Metzler Equities. „Bez jasných dlhodobých pravidiel v silne globalizovaných sektoroch, ako je aj automobilový sektor, je plánovanie a riadenie výroby omnoho zložitejšie, a to už ani nehovorím o zvýšení finančnej záťaže v dôsledku samotných ciel,“ dodal Skirta.



Pokles zaznamenali aj akcie niektorých výrobcov alkoholických nápojov, ako je Pernod Ricard či Rémy Cointreau, pre ktoré je americký trh rovnako významný. Akcie Pernod Ricard klesli o 1 % a producenta koňaku Rémy Cointreau o 2,4 %.