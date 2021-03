Akcie Nomury a Credit Suisse prudko padli pre problémy fondu

New York/Tokio/Zürich 29. marca (TASR) - Akcie finančných inštitútov Nomura a Credit Suisse sa v pondelok prudko prepadli. Varovali totiž, že pád amerického hedžového fondu, podľa zdrojov ide o Archegos Capital Management, im spôsobí veľké straty. Investori teraz špekulujú, koho ďalšieho to zasiahne.



Už v piatok (26. 3.) zasiahla vlna predajov akcií, ktorých sa podľa zdrojov zbavoval Archegos Capital. Fond, ktorý vedie bývalý manažér Tiger Asia Management Bill Hwang, totiž nemal prostriedky na zvýšenie zábezpeky svojich pákových obchodov, teda na vyrovnanie takzvaných margin calls.



Nomura uviedla, že čelí potenciálnej strate 2 miliardy USD (1,7 miliardy eur) v súvislosti s transakciami s americkým klientom. Credit Suisse zasa vyhlásila, že pád amerického fondu, ktorý nedokázal vyrovnať margin calls, môže mať veľký vplyv na hospodárske výsledky v 1. štvrťroku.



Akcie Nomury v pondelok uzavreli so stratou 16,3 %, čo bol ich rekordný jednodňový pád. Akcie Credit Suisse sa popoludní nachádzali v mínuse o 14 %. Akcie Deutsche Bank strácali 5 % a UBS 3,8 %.



Švajčiarsky finančný regulátor v pondelok uviedol, že vie o prípade medzinárodného hedžového fondu a že o tom komunikuje s Credit Suisse. Dodal, že problémy fondu sa týkajú niekoľkých medzinárodných bánk.



Margin call je výzva od banky alebo brokera na zvýšenie zábezpeky obchodu čiastočne financovaného požičanými peniazmi. Deje sa to napríklad v prípade, ak sa aktívum, ktorého sa obchod týka prudko oslabí. Ak klient nedokáže v požadovanej výške doplniť zábezpeku, banka aktíva predá v snahe o kompenzáciu požičaných peňazí.



(1 EUR = 1,1782 USD)