Akcie Nvidie padli o 17 % a viedli výpredaj technologických titulov

New York 27. januára (TASR) - Akcie Nvidie a ďalších amerických technologických firiem sa v pondelok prepadli v rámci globálneho výpredaja. Čínsky startup DeepSeek totiž spochybnil masívne výdavky na najmodernejšie čipy podporujúce umelú inteligenciu (AI). Jeho výsledky takisto vyvolali obavy týkajúce sa konkurencieschopnosti v oblasti umelej inteligencie a vedúceho postavenia USA v tomto sektore. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a CNBC.



Akcie Nvidie, ktorá doteraz najviac profitovala z boomu okolo AI, sa v pondelok prepadli o 17 % a zrejme zaznamenajú najhorší deň od marca 2020.



Výpredaj Nvidie bol hlavnou príčinou, ktorá spôsobila pokles ďalších technologických titulov spojených s AI a oslabenie akciového trhu v USA. Širší americký index S&P 500 o 17.45 h SEČ strácal 1,87 % a technologický index Nasdaq Composite vyše 3 %.



Akcie Micronu a Arm Holdings stratili viac ako 8 %, respektíve 9 %. Akcie Broadcomu a Advanced Micro Devices klesli viac ako 14 %, respektíve 5 %. Microsoft sa oslabil o 4,2 %, Meta Platforms 3,1 % a Alphabet takmer o 3 %.



Akcie energetických firiem Constellation Energy a Vistra sa prepadli o 12 %, respektíve 19 %. Obe spoločnosti mali totiž profitovať so zvýšeného dopytu po energii v súvislosti s AI.



Zmenu nálady okolo AI pocítili aj medzinárodné trhy. Výrazne sa oslabili akcie holandských výrobcov zariadení potrebných na produkciu čipov ASML a ASM International. V Ázii klesli aj japonské polovodičové tituly vrátane Advantest a Tokyo Electron.



Spoločnosť DeepSeek koncom decembra uviedla na trh bezplatný jazykový model s otvoreným zdrojovým kódom a tvrdí, že bol vyvinutý len za dva mesiace s nákladmi nižšími ako 6 miliónov USD. To sú výrazne menšie náklady, než aké požadujú západní konkurenti. DeepSeek v minulom týždni zverejnila jazykový model, ktorý údajne prekonal najnovší model OpenAI v mnohých testoch tretích strán.