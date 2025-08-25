< sekcia Ekonomika
Akcie Orsted klesli po tom, ako USA zastavili projekt veternej farmy
Ide o najnovšie z niekoľkých nariadení blokujúcich veternú energiu zo strany administratívy prezidenta Donalda Trumpa.
Autor TASR
Kodaň 25. augusta (TASR) - Akcie dánskej skupiny Orsted, ktorá buduje veterné elektrárne, v pondelok prudko klesli po tom, ako americká vláda zastavila práce na projekte, ktorý je už na 80 % hotový. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.
Ide o najnovšie z niekoľkých nariadení blokujúcich veternú energiu zo strany administratívy prezidenta Donalda Trumpa.
Americká dcérska spoločnosť Orsted dostala príkaz zastaviť práce na rozsiahlom projekte veternej energie na mori neďaleko Rhode Islandu na základe smernice Úradu pre riadenie oceánskej energie (BOEM) ministerstva vnútra.
Projekt Revolution Wind, ktorého výstavba sa začala minulý rok, by mal zásobovať elektrinou viac ako 350.000 domácností. V piatok (22. 8.) však Matthew Giacona, riaditeľ BOEM, v liste nariadil „zastaviť všetky prebiehajúce aktivity“ na projekte Revolution Wind, kým bude skúmať obavy uvedené v štúdii, ktorú si objednala Trumpova administratíva.
„BOEM sa snaží riešiť obavy týkajúce sa ochrany národnej bezpečnosti Spojených štátov a zasahovania do rozumného využívania výlučnej hospodárskej zóny, otvoreného mora a teritoriálnych vôd,“ napísal Giacona.
Akcie spoločnosti Orsted klesli na začiatku obchodovania v Kodani o 15,5 % na 179,75 dánskych korún (24,08 eura).
„Orsted vyhodnocuje všetky možnosti, ako záležitosť urýchlene vyriešiť v rámci dialógu s príslušnými orgánmi a potenciálne aj prostredníctvom súdneho konania,“ uviedla spoločnosť v pondelok.
Generálny riaditeľ Rasmus Errboe uviedol, že 45 zo 65 turbín je už nainštalovaných. Spoločnosť potvrdila plány získať 60 miliárd DKK predajom nových akcií, keďže Trumpov odpor voči tomuto sektoru prehĺbil jej problémy.
Administratíva USA zmrazila federálne povolenia a pôžičky na všetky projekty veternej energie na mori aj na pevnine. Samotný Trump opakovane vyjadril svoj odpor k veternej energii.
Spoločnosť Orsted už minulý rok oznámila odloženie projektu Sunrise Wind pri pobreží štátu New York, pričom ako dôvod uviedla problémy s dodávateľským reťazcom. A v máji zastavila plány na výstavbu projektu Hornsea 4 v Británii pre rastúce náklady a vyššie úrokové sadzby ktoré predražujú financovanie.
Dánsky štát vlastní v skupine podiel vo výške 50,1 %.
(1 EUR = 7,4646 DKK)
