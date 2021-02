Akcie po celom svete dosahujú rekordy

New York/Frankfurt nad Mohanom/Paríž 8. februára (TASR) - Akciové trhy po celom svete pokračovali na začiatku nového týždňa v raste a dostali sa na nové rekordy. Dôvodom je neotrasiteľná viera investorov, že svetová ekonomika sa zotaví z koronakrízy. Podporujú ju aj rozsiahle fiškálne a monetárne stimuly a vakcinácia.



V pondelok sa na nové rekordy dostali všetky tri hlavné americké indexy. Kľúčový japonský index Nikkei 225 sa prvýkrát od roku 1990 dostal nad hranicu 29.000 bodov, keď sa posilnil o 2,12 % a zatvoril na 29.388,50 bodu.



Nové rekordné maximum stanovil aj kľúčový nemecký index Dax, ktorý sa počas obchodovania dostal takmer až na 14.170 bodov. Potom takmer kompletne prišiel o svoje zisky a uzavrel s plusom len 0,02 % na 14.059,91 bodu. Od minuloročného marcového prepadu spôsobeného pandémiou nového koronavírusu si Dax pripísal už 70 %. Len o niečo menej sa posilnil kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average, zatiaľ čo technologický index Nasdaq Composite sa v porovnaní so svojim minuloročným minimom už viac než zdvojnásobil.



Hlavný francúzsky index CAC 40 sa v pondelok zvýšil o 0,47 % na 5686,03 bodu, taliansky FTSE MIB o 1,48 % na 23.425,92 bodu a španielsky IBEX 35 o 0,05 % na 8219 bodov. Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 stúpol o 0,27 % na 3665,51 bodu a paneurópsky index STOXX Europe 600 o 0,30 % na 410,78 bodu.



V pluse sa v pondelok podvečer pohybovala aj Wall Street. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average sa o 19.46 h SEČ nachádzal so ziskom 0,45 % na 31.289,07 bodu. Širší index S&P 500 vzrástol o 0,36 % na 3900,70 bodu a Nasdaq Composite o 0,61 % na 13.941,16 bodu.