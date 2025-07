Akcie po období globálnej neistoty opäť rastú, investorov láka Európa

Bratislava 5. júla (TASR) - Po aprílových otrasoch spôsobených globálnou neistotou a hrozbou obchodnej vojny sa akciové trhy vrátili do rastového módu. Investorom sa vrátil optimizmus vďaka vyhliadkam na urovnanie obchodných sporov najmä medzi USA a Čínou, ale aj vďaka zmierneniu napätia na Blízkom východe a možnému skorému zníženiu úrokových sadzieb v USA. Finančné trhy obracajú svoju pozornosť na európske firmy, informovala investičná platforma Portu.



„Investorov lákajú nižšie úrokové sadzby v eurozóne, vyhliadky na hospodárske oživenie vďaka infraštruktúrnym a zbrojným výdavkom, väčšia stabilita, ale aj lacnejšie akcie. Európske aktíva sa obchodujú v porovnaní s americkými o tretinu lacnejšie, pričom zároveň vyplácajú vyššie dividendy,“ priblížili odborníci.



S nárastom o 19,5 % sa darí najmä nemeckému indexu DAX 40, ktorý už viackrát posunul historické maximum na novú úroveň. Investori oceňujú zrušenie daňovej brzdy a veľké fiškálne stimuly na oživenie najväčšej európskej ekonomiky. Index Euro Stoxx 50 si tento rok pripísal 8 % a paneurópsky Stoxx 600 celkovo 6,1 %. Hitom sú naďalej aj český a poľský akciový trh. Český index PSE vzrástol o 21,3 % a poľský WIG až o 26,3 %, vyčíslila platforma.



V celosvetovom meradle by mali byť tento rok hitom medzi investormi akcie zbrojárskych spoločností, ako aj firiem zapojených do vesmírnych technológií a umelej inteligencie (AI). Akcie Nvidie tento rok vzrástli o ďalších 14,2 %, keďže obrovské výdavky na budovanie AI infraštruktúry neutíchajú, vysvetlili odborníci. Akcie konkurenčnej AMD vzrástli podľa nich dokonca o 18,5 %.



„Novým trendom sú vesmírne akcie, od ktorých majú investori veľké očakávania. Akcie AST SpaceMobile sa zvýšili o 134 %, Astronics o 110 %, Kratos o 74 %, Viasat o 72 %, Elbit Systems o 69 % a RocketLab o 42 %. Podobné nadšenie panuje aj v zbrojárskom sektore, ktorý profituje z rastúcich výdavkov najmä v Európe. To by sa mohlo ešte prehĺbiť vzhľadom na schválený nárast výdavkov na obranu až na 5 % hrubého domáceho produktu (HDP) členských krajín,“ doplnila Portu.