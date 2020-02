Akcie pokračujú v páde, európske aj americké burzy v pásme korekcie

Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Londýn/New York 27. februára (TASR) - Svetové akciové trhy pokračujú v páde. Európsky akciový trh aj trh v USA sa vo štvrtok dostal do pásma korekcie. Naopak, ceny zlata rastú a výnosy dlhopisov americkej vlády sa znížili na rekordné minimá. Dôvodom rizikovej averzie investorov je rýchle šírenie epidémie koronavírusu mimo Číny.



Paneurópsky index STOXX Europe 600, nemecký Dax, taliansky FTSE MIB rovnako ako všetky hlavné americké indexy sa vo štvrtok oficiálne dostali do pásma korekcie, keď sa pohybovali viac než 10 % pod svojimi rekordnými maximami.



Kľúčový nemecký index Dax sa okolo 16.00 SEČ nachádzal s mínusom 3,62 % na 12.312,85 bodu. Hlavný francúzsky index CAC 40 oslabil o 3,86 %, taliansky FTSE MIB o 3,17 % a britský FTSE 100 o 3,21 %. Paneurópsky index STOXX Europe 600 stratil 4,05 % a index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 takmer 4 %.



Hlavný americký index Dow Jones Industrial Average sa o 16.06 SEČ nachádzal s mínusom 2,37 % na 26.318,67 bodu. Širší index S&P 500 klesol o 2,31 % a technologický index Nasdaq Composite o 2,60 %.



Počet nových prípadov infekcie koronavírusom bol v stredu (26. 2.) prvýkrát vyšší mimo Číny než v Číne. To podporilo obavy z globálnej pandémie.