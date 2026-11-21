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Akcie prudko klesli, Dow Jones a S&P 500 uzavreli v pásme korekcie
Piatkové straty nadviazali na výrazný štvrtkový pokles, keď všetky tri hlavné americké akciové indexy oslabili o viac ako 2 % a Dow Jones prvýkrát od júna uzavrel pod hranicou 50.000 bodov.
Autor TASR
New York 21. novembra (TASR) - Akciové trhy v Spojených štátoch uzavreli piatkové (20. 11.) obchodovanie s výraznými stratami. Technologický index Nasdaq Composite padol o viac ako 5 % a vymazal svoje zisky od začiatku roka. Širší index S&P 500 a kľúčový index Dow Jones Industrial Average sú už v korekcii. Výpredaj vyvolali rastúce obavy investorov z vysokého ocenenia spoločností spojených s umelou inteligenciou (AI). TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Technologický index Nasdaq Composite sa v piatok oslabil o 5,28 % na 22.617,73 bodu. Od začiatku stratil 2,7 %. S&P 500 klesol o 3,7 % na 6910,39 bodu. Dow Jones odpísal 949,73 bodu alebo 1,93 % a uzavrel na 48.147,33 bodu. S&P 500 aj Dow Jones sa dostali do pásma korekcie, keď oba indexy klesli o viac ako 10 % zo svojich nedávnych zatváracích maxím.
Index Nasdaq 100, ktorý zahŕňa najväčšie nefinančné spoločnosti obchodované na burze Nasdaq, sa prepadol o 5,6 % a počas piatkového obchodovania sa dostal do pásma medvedieho trhu, keď jeho pokles z nedávneho maxima dosiahol 20 %.
K výpredaju technologických akcií prispel aj burzový debut Anthropicu. Namiesto obnovenia záujmu o investície do umelej inteligencie podnietil investorov k vyberaniu ziskov po predchádzajúcom výraznom raste sektora. Akcie Anthropicu v piatok stratili 8,5 % po tom, ako pri svojom štvrtkovom (19. 11.) debute na burze Nasdaq vzrástli o 17 %.
Výrazné straty zaznamenali aj výrobcovia polovodičov. Akcie AMD sa prepadli o viac ako 13 %, Nvidia stratila približne 14 % a Micron takmer 14 %.
Výpredaj akcií Nvidie sa prehĺbil po správe agentúry Reuters, podľa ktorej americká Komisia pre cenné papiere a burzy (SEC) preveruje možné nezrovnalosti v účtovníctve spoločnosti. Nvidia zároveň zaznamenala najdlhšiu sériu týždenných poklesov svojich akcií od finančnej krízy v roku 2008.
Piatkové straty nadviazali na výrazný štvrtkový pokles, keď všetky tri hlavné americké akciové indexy oslabili o viac ako 2 % a Dow Jones prvýkrát od júna uzavrel pod hranicou 50.000 bodov.
„Nejde už len o korekciu spôsobenú vysokým ocenením akcií. Výpredaj sa postupne rozširuje,“ uviedol šéf amerických akciových investícií v spoločnosti Procyon Massimo Santicchia. Investori sa podľa neho v súčasnosti jednoznačne vyhýbajú riziku.
Investori pôvodne očakávali, že hospodárske výsledky Nvidie a vstup Anthropicu na burzu obnovia záujem o technologické akcie. Namiesto toho sa prehĺbili obavy z budúcnosti rozsiahlych investícií do infraštruktúry umelej inteligencie. Neistotu zvýšili signály spomaľovania rastu kapitálových výdavkov technologických spoločností, víťazstvá demokratov v novembrových voľbách do Kongresu a odvolanie Jensena Huanga z vedenia Nvidie.
Náladu na trhoch zároveň zhoršujú vyhliadky na ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb americkou centrálnou bankou (Fed).
Investori preto presúvali kapitál do defenzívnejších sektorov. Akcie maloobchodného reťazca Walmart vzrástli o viac ako 1 %, zatiaľ čo Costco, Johnson & Johnson a Procter & Gamble si pripísali približne 1 %.
Akciové indexy v USA majú za sebou mimoriadne zlý týždeň. Dow Jones stratil 8 %, čo je jeho najhorší týždenný výsledok od marca 2020. Nasdaq sa prepadol približne o 10 % a zaznamenal najvýraznejší týždenný pokles za viac ako šesť rokov. S&P 500 sa oslabil o 8,6 %, čo bol jeho najhorší týždeň od apríla 2025, keď trhy zasiahlo oznámenie rozsiahlych ciel, ktoré zaviedol prezident Donald Trump.
Technologický index Nasdaq Composite sa v piatok oslabil o 5,28 % na 22.617,73 bodu. Od začiatku stratil 2,7 %. S&P 500 klesol o 3,7 % na 6910,39 bodu. Dow Jones odpísal 949,73 bodu alebo 1,93 % a uzavrel na 48.147,33 bodu. S&P 500 aj Dow Jones sa dostali do pásma korekcie, keď oba indexy klesli o viac ako 10 % zo svojich nedávnych zatváracích maxím.
Index Nasdaq 100, ktorý zahŕňa najväčšie nefinančné spoločnosti obchodované na burze Nasdaq, sa prepadol o 5,6 % a počas piatkového obchodovania sa dostal do pásma medvedieho trhu, keď jeho pokles z nedávneho maxima dosiahol 20 %.
K výpredaju technologických akcií prispel aj burzový debut Anthropicu. Namiesto obnovenia záujmu o investície do umelej inteligencie podnietil investorov k vyberaniu ziskov po predchádzajúcom výraznom raste sektora. Akcie Anthropicu v piatok stratili 8,5 % po tom, ako pri svojom štvrtkovom (19. 11.) debute na burze Nasdaq vzrástli o 17 %.
Výrazné straty zaznamenali aj výrobcovia polovodičov. Akcie AMD sa prepadli o viac ako 13 %, Nvidia stratila približne 14 % a Micron takmer 14 %.
Výpredaj akcií Nvidie sa prehĺbil po správe agentúry Reuters, podľa ktorej americká Komisia pre cenné papiere a burzy (SEC) preveruje možné nezrovnalosti v účtovníctve spoločnosti. Nvidia zároveň zaznamenala najdlhšiu sériu týždenných poklesov svojich akcií od finančnej krízy v roku 2008.
Piatkové straty nadviazali na výrazný štvrtkový pokles, keď všetky tri hlavné americké akciové indexy oslabili o viac ako 2 % a Dow Jones prvýkrát od júna uzavrel pod hranicou 50.000 bodov.
„Nejde už len o korekciu spôsobenú vysokým ocenením akcií. Výpredaj sa postupne rozširuje,“ uviedol šéf amerických akciových investícií v spoločnosti Procyon Massimo Santicchia. Investori sa podľa neho v súčasnosti jednoznačne vyhýbajú riziku.
Investori pôvodne očakávali, že hospodárske výsledky Nvidie a vstup Anthropicu na burzu obnovia záujem o technologické akcie. Namiesto toho sa prehĺbili obavy z budúcnosti rozsiahlych investícií do infraštruktúry umelej inteligencie. Neistotu zvýšili signály spomaľovania rastu kapitálových výdavkov technologických spoločností, víťazstvá demokratov v novembrových voľbách do Kongresu a odvolanie Jensena Huanga z vedenia Nvidie.
Náladu na trhoch zároveň zhoršujú vyhliadky na ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb americkou centrálnou bankou (Fed).
Investori preto presúvali kapitál do defenzívnejších sektorov. Akcie maloobchodného reťazca Walmart vzrástli o viac ako 1 %, zatiaľ čo Costco, Johnson & Johnson a Procter & Gamble si pripísali približne 1 %.
Akciové indexy v USA majú za sebou mimoriadne zlý týždeň. Dow Jones stratil 8 %, čo je jeho najhorší týždenný výsledok od marca 2020. Nasdaq sa prepadol približne o 10 % a zaznamenal najvýraznejší týždenný pokles za viac ako šesť rokov. S&P 500 sa oslabil o 8,6 %, čo bol jeho najhorší týždeň od apríla 2025, keď trhy zasiahlo oznámenie rozsiahlych ciel, ktoré zaviedol prezident Donald Trump.