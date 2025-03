Akcie spoločnosti Tesla zaznamenali ďalší výrazný pokles

New York 31. marca (TASR) - V rámci všeobecného výpredaja na amerických akciových trhoch sa spoločnosť Tesla opäť dostala pod tlak. Akcie výrobcu elektromobilov si v pondelok okolo 17.40 h SELČ odpisovali približne 7 % a stali sa tak jedným z najstratovejších titulov v rámci indexu Nasdaq, ktorému dominujú technologické spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Investori predávajú akcie Tesly už niekoľko mesiacov. Po novembrovom volebnom víťazstve Donalda Trumpa sa cena akcií spočiatku zdvojnásobila, keďže mnohí investori očakávali, že spoločnosť bude ťažiť z blízkosti jej majiteľa Elona Muska k staronovému prezidentovi Spojených štátov. Technologický miliardár vlani investoval do Trumpovej volebnej kampane viac ako 250 miliónov dolárov (231,55 miliardy eur). Potom sa stal jeho blízkym dôverníkom a zohráva dôležitú úlohu v plánoch Trumpovej administratívy. Teraz sa akcie spoločnosti Tesla vrátili na úroveň, na ktorej boli pred prezidentskými voľbami v USA.



Najmä skepsa na trhu súvisiaca s vývojom dodávok v prvom štvrťroku vyvíja tlak na cenu akcií. Spoločnosť Deutsche Bank v novej analýze očakáva, že za tri mesiace do konca marca 2025 sa na celom svete predá okolo 345.000 vozidiel Tesla. Išlo by o najslabší kvartál od tretieho štvrťroka 2022. Spoločnosť by mohli ovplyvniť aj dovozné clá, ktoré oznámil Trump. Dôvodom je, že 20 % až 25 % komponentov používaných v elektromobiloch Tesla pochádza z Mexika. Celkovo je však podľa Deutsche Banka pravdepodobné, že vplyv ciel na automobilku bude zvládnuteľný, keďže z Mexika odoberá skôr menej hodnotné komponenty.



(1 EUR = 1,0797 USD)