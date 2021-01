Akcie Stellantisu debutovali na milánskej a parížskej burze

Rím 18. januára (TASR) - Akcie automobilového koncernu Stellantis, ktorý vznikol fúziou spoločnosti PSA a Fiat Chrysler, v pondelok debutovali na milánskej a parížskej burze. Akcie sa v Miláne začali obchodovať s cenou 12,76 eura a krátko po otvorení obchodovania vzrástli o 4,5 % na 13,12 eura.



V Paríži sa akcie Stellantisu začali obchodovať na cene 12,90 eura za akciu a v určitom okamihu dosiahli hodnotu 13,08 eura. Akcie sa začnú v utorok 19. januára obchodovať aj v New Yorku, jednodňový odklad si vyžiadali bankové prázdniny v USA.



Výkonný riaditeľ nového koncernu Carlos Tavares a prezident správnej rady John Elkann symbolickým zazvonením spustili obchodovanie. "Fúzia PSA a Fiat Chrysler predstavuje pre nás všetkých historický cieľ. Stellantis je jedinečnou šancou v týchto časoch plných výziev, počas ktorých naša branža zažíva zlomové zmeny," cituje Elkanna agentúra APA.



"Disponujeme dostatočnou veľkosťou, zdrojmi, diverzifikáciou a know-how, aby sme využili príležitosti, ktoré ponúka nová éra v oblasti dopravy. Naším cieľom je vybudovať niečo jedinečné a výnimočné a našim klientom ponúkať praktické, bezpečné a inovatívne vozidlá a služby," dodal Elkann. Podľa neho v nadchádzajúcom desaťročí vznikne mnoho noviniek. Elkann je potomkom rodiny Agnelliovcov, ktorá založila Fiat.



Podľa Tavaresa z fúzie vzišiel koncern v hodnote 25 miliárd eur, ktorý bude môcť využiť synergické efekty a tie mu dopomôžu k ďalšiemu rastu. Podľa agentúry AP nový koncern chce ušetriť päť miliárd eur ročne a jeho výrobná kapacita dosiahne 8,7 milióna vozidiel ročne.



Fiat Chrysler, ktorý vznikol v roku 2014 fúziou Fiatu a Chrysleru, ukončil obchodovanie v piatok 15. januára so stratou 4,35 % na úrovni 12,57 eura za akciu. To znamená trhovú kapitalizáciu takmer 20 miliárd eur, čo však ani zďaleka nedosahuje historické maximum vyše 30 miliárd eur z roka 2018.