Akcie štyroch najväčších bánk v USA sa prepadli celkovo o 52 mld. USD

New York 10. marca (TASR) - Trhová kapitalizácia štyroch najväčších bánk v USA sa vo štvrtok (9. 3.) prepadla celkovo o 52 miliárd USD (49,27 miliardy eur). Dôvodom výpredaja amerických finančných titulov boli problémy firmy SVB Financial, ktorá je veľkým poskytovateľom úverov pre Silicon Valley. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Akcie spoločnosti SVB Financial sa vo štvrtok oslabili o 60 % a po skončení obchodovania pokračovali v poklese. Dôvodom sú problémy s financovaním a straty z predaja dlhopisového portfólia vo výške 1,8 miliardy USD.



Tento masívny pokles akcií SVB mal negatívny vplyv na celý finančný sektor, pričom akcie najväčšej americkej banky JPMorgan Chase uzavreli štvrtkové obchodovanie so stratou o 5,4 %. Akcie Bank of America a Wells Fargo sa znížili o 6,2 % a akcie Citigroup o 4,1 %. Hodnota akcií amerických bánk celkovo padla o 80 miliárd USD.



SVB spustila v stredu (8. 3.) predaj akcií, z ktorého chcela získať prostriedky na zaplátanie strát vo výške 1,8 miliardy USD z predaja portfólia predovšetkým vládnych dlhopisov v hodnote 21 miliárd USD. Priemerné výnosy portfólia predstavovali 1,79 %, pričom aktuálne výnosy 10-ročných dlhopisov vlády USA sa pohybujú okolo 3,9 %.



Investorov vystrašilo, či bude zvýšenie kapitálu dostatočné, keďže situácia mnohých technologických startupov, ktorým SVB poskytla úvery, sa zhoršuje. Akcie SVB sa vo štvrtok prepadali na najnižšiu úroveň od roku 2016 a v predĺženom obchodovaní sa oslabili o ďalších 26 %.



(1 EUR = 1,0554 USD)