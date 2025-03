Akcie svetových zbrojárskych spoločností významne rastú

Bratislava 24. marca (TASR) - Akcie svetových zbrojárskych spoločností si len za tento rok pripísali rast o viac ako 20 %, za posledné dva roky ide o nárast celkovo vo výške 125 %. V čase geopolitického napätia sa bezpečnostný sektor a obranný priemysel stáva pre investorov jednou z perspektívnych príležitostí. V dôsledku navyšovania globálnych výdavkov na obranu sa tiež očakáva, že tento segment bude rásť aj naďalej. Uviedla to v pondelok spoločnosť Across Private Investments.



"Investori hľadajú stabilitu v neistom makroekonomickom prostredí a čoraz viac obracajú svoju pozornosť na spoločnosti pôsobiace v oblasti obrany, kybernetickej bezpečnosti a moderných vojenských technológií. Navyšovanie obranných rozpočtov a uvoľnenie dlhovej brzdy umožní financovanie obranného priemyslu v ďalších rokoch. Investori tak vsádzajú na jeho pokračujúci rast, pretože aktuálna situácia, keď sa Európska únia nemôže spoliehať len na USA, vytvára nevyhnutnú potrebu Európy sa aktívnejšie zapojiť do vlastnej bezpečnosti a obrany," vysvetlil Andrej Rajčány zo spoločnosti.



Spoločnosť priblížila, že vlády po celom svete reagujú na geopolitické napätie a na zvýšené bezpečnostné riziká posilňovaním svojich obranných kapacít. Plán na prezbrojenie členských štátov Európskej únie v hodnote 800 miliárd eur pritom nedávno oznámila aj Európska komisia. Tento trend podporuje dopyt po zbrojárskych produktoch, pokročilých obranných systémoch a inovatívnych technológiách, a to vytvára priaznivé podmienky pre rast spoločností v obrannom segmente a láka aj investorov, doplnila spoločnosť.



Obranný priemysel patrí navyše podľa odborníkov medzi odvetvia, ktoré sú menej citlivé na hospodárske cykly. Aj v období recesií a ekonomických neistôt zostávajú výdavky na obranu prioritou vládnych rozpočtov a zákazky sú pomerne stabilné a rozložené na viac rokov. To podľa spoločnosti znamená, že investície do obranných firiem poskytujú stabilnejšie výnosy v porovnaní s inými priemyselnými odvetviami, ktoré sú viac závislé od spotrebiteľského dopytu.



"Zahrnutie zbrojárskeho priemyslu do investičného portfólia môže pomôcť diverzifikovať riziká a zvýšiť jeho odolnosť voči trhovým výkyvom. Vzhľadom na prebiehajúce geopolitické zmeny a zvyšujúce sa výdavky na obranu je pravdepodobné, že tento sektor si udrží rastový trend aj v najbližších rokoch," dodal analytik spoločnosti Dominik Hapl.