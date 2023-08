Akcie talianskych bánk vyrovnali časť strát

Rím 9. augusta (TASR) – Akcie talianskych bánk v stredu dopoludnia rástli a vyrovnali časť strát z predchádzajúceho dňa. Trh privítal rozhodnutie vlády, ktorá stanovila strop na novú daň zo zisku finančných ústavov. Akcie spoločností Intesa Sanpaolo, UniCredit a Finecobank si pripisovali 3,2 % až 5 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Talianske ministerstvo hospodárstva v utorok (8. 8.) neskoro večer spresnilo, že výnos z novej dane zameranej na zisky bánk z vyšších úrokových sadzieb nebude predstavovať viac ako 0,1 % hodnoty ich celkových aktív. Oznámenie nasledovalo po širokom výpredaji akcií talianskych bánk, pričom líder na trhu Intesa Sanpaolo uzavrel v utorok so stratou 8,6 %. Podľa výpočtov analytikov sa teraz očakáva, že výnosy z dane budú nižšie ako 3 mld. eur.



Vláda premiérky Giorgie Meloniovej sa pohrávala s myšlienkou mimoriadnej bankovej dane, no zdalo sa, že od tohto plánu upustila. Rozhodnutie nakoniec prekvapilo aj ministrov, ktorí sa zišli v pondelok (7. 8.) na zasadnutí vlády. Napriek nervozite na trhu viacerí vládni predstavitelia v stredu opatrenie podporili.



"Niektorí bankári to ľutujú, ale hovoríme o odvetví, ktoré dosahuje miliardy a miliardy ziskov bez toho, aby pohlo prstom," povedal podpredseda vlády a minister infraštruktúry Matteo Salvini. "Prerozdelenie malej časti týchto ziskov je ekonomicky aj spoločensky správne," dodal a potvrdil, že vláda plánuje použiť výnosy na pomoc držiteľom hypoték, ako aj ľuďom s nízkymi príjmami a nízkymi dôchodkami.



Daň, ktorá vyvolala vlny otrasov v celom európskom bankovom sektore, sa sústredí na nárast čistého úrokového príjmu bánk z vyšších sadzieb alebo na zisky veriteľov z rozdielu medzi úrokovými sadzbami z úverov a vkladov. Keď Európska centrálna banka zvýšila svoje úrokové sadzby, komerčné banky zvýšili úroky z pôžičiek, ale zdržali sa zvýšenia úrokov z vkladov.



Všetci hlavní talianski veritelia vykázali začiatkom augusta oveľa lepšie výsledky za 1. polrok, ako sa očakávalo, a zlepšili svoj výhľad zisku aj za celý rok vďaka príjmom z vyšších úrokov.