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Akcie technologických spoločností v USA zaznamenali prudký prepad
Výpredaj zasiahol aj širší trh. Investori sa totiž začali zbavovať akcií a presúvať kapitál do vládnych dlhopisov, ktoré sú tradične považované za bezpečnejšie aktíva v čase ekonomickej neistoty.
Autor TASR
New York 6. novembra (TASR) - Obavy zo sprísnenia regulácií umelej inteligencie (AI) viedli vo štvrtok k prudkému výpredaju akcií amerických technologických spoločností. Stalo sa tak dva dni po tom, čo demokrati zvíťazili vo voľbách do amerického Kongresu. Pod tlakom sa ocitol sektor najmä polovodičov, ktorý ešte donedávna výrazne profitoval z rozmachu umelej inteligencie. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.
Výpredaj zasiahol aj širší trh. Investori sa totiž začali zbavovať akcií a presúvať kapitál do vládnych dlhopisov, ktoré sú tradične považované za bezpečnejšie aktíva v čase ekonomickej neistoty. Technologický index Nasdaq sa prepadol o 6,36 % na 26.629,81 bodu. Zaznamenal tak najnižšiu úroveň od apríla, pričom jeho trhová hodnota klesla o 2,3 bilióna USD (2,05 bilióna eur).
Nasdaq od začiatku roka 2023 výrazne rástol vďaka očakávaniam silnej expanzie poháňanej umelou inteligenciou, pričom ešte v októbri dosiahol rekordné maximum. Napriek štvrtkovým stratám bola hodnota indexu stále o 5,5 % vyššia ako na začiatku roka.
Širší index S&P 500 klesol o 4,36 % na 7353,73 bodu, čo predstavuje jeho najvýraznejšiu dennú stratu od apríla 2025. Priemyselný index Dow Jones oslabil o 3,44 % na 51.523,06 bodu, hoci od začiatku roka je stále v pluse 7,2 %.
Vlna výpredajov zasiahla technologický sektor po tom, čo demokrati v utorňajších (3. 11.) voľbách získali väčšinu v Snemovni reprezentantov aj v Senáte. To podporuje očakávania, že odvetvie bude čeliť prísnejšiemu dohľadu. Technologické spoločnosti by mohli napríklad naraziť na silnejší odpor voči výstavbe veľkých dátových centier, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie systémov umelej inteligencie.
Demokrati sú vo všeobecnosti skeptickejší voči rýchlemu rozširovaniu umelej inteligencie než republikáni, ktorí sa väčšinou zasadzujú za uvoľnenie regulácií. Napríklad v Texase už novozvolená demokratická guvernérka vyzvala na okamžité pozastavenie výstavby nových dátových centier.
(1 EUR = 1,1224 USD)
Výpredaj zasiahol aj širší trh. Investori sa totiž začali zbavovať akcií a presúvať kapitál do vládnych dlhopisov, ktoré sú tradične považované za bezpečnejšie aktíva v čase ekonomickej neistoty. Technologický index Nasdaq sa prepadol o 6,36 % na 26.629,81 bodu. Zaznamenal tak najnižšiu úroveň od apríla, pričom jeho trhová hodnota klesla o 2,3 bilióna USD (2,05 bilióna eur).
Nasdaq od začiatku roka 2023 výrazne rástol vďaka očakávaniam silnej expanzie poháňanej umelou inteligenciou, pričom ešte v októbri dosiahol rekordné maximum. Napriek štvrtkovým stratám bola hodnota indexu stále o 5,5 % vyššia ako na začiatku roka.
Širší index S&P 500 klesol o 4,36 % na 7353,73 bodu, čo predstavuje jeho najvýraznejšiu dennú stratu od apríla 2025. Priemyselný index Dow Jones oslabil o 3,44 % na 51.523,06 bodu, hoci od začiatku roka je stále v pluse 7,2 %.
Vlna výpredajov zasiahla technologický sektor po tom, čo demokrati v utorňajších (3. 11.) voľbách získali väčšinu v Snemovni reprezentantov aj v Senáte. To podporuje očakávania, že odvetvie bude čeliť prísnejšiemu dohľadu. Technologické spoločnosti by mohli napríklad naraziť na silnejší odpor voči výstavbe veľkých dátových centier, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie systémov umelej inteligencie.
Demokrati sú vo všeobecnosti skeptickejší voči rýchlemu rozširovaniu umelej inteligencie než republikáni, ktorí sa väčšinou zasadzujú za uvoľnenie regulácií. Napríklad v Texase už novozvolená demokratická guvernérka vyzvala na okamžité pozastavenie výstavby nových dátových centier.
(1 EUR = 1,1224 USD)