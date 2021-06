Akcie Tesly sa výrazne oslabili po správe o prepade dopytu v Číne

New York 4. júna (TASR) - Akcie amerického výrobcu elektromobilov Tesla sa vo štvrtok (3. 6.) výrazne oslabili a klesli pod kľúčové úrovne. Dôvodom bola správa o výraznom prepade dopytu po autách Tesly v Číne.



Podľa interných údajov objednávky Tesly v máji v porovnaní s aprílom padli na polovicu. Táto správa prichádza po niekoľkých týždňoch sťažností spotrebiteľov týkajúcich sa bezpečnosti Tesly a reakcie automobilky na kritiku, o čom čínske štátne médiá intenzívne informovali.



Dodávky Tesly v Číne bez započítania exportu v apríli v porovnaní s marcom klesli o dve tretiny na 11.671 vozidiel. V čase zverejnenia týchto čísel nebolo jasné, či vývoj je odrazom slabého dopytu alebo problémov s dodávkami, napríklad s nedostatkom čipov. Avšak správy o prepade objednávok v máji, ak sa potvrdia, už jasne signalizujú slabý dopyt na najväčšom automobilovom trhu na svete.



Od otvorenia závodu Tesly v Šanghaji na konci roka 2019 na Čínu pripadal veľký podiel na jej expanzii. Ak Teslu čaká dlhotrvajúci pokles predaja, bude to mať zrejme obrovský vplyv na jej tržby, zisk aj vývoj ceny akcií.



Akcia Tesly uzavrela štvrtkové obchodovanie so stratou 5,3 % na 572,84 USD (470,04 eura) a dostala sa pod svoj 200-dňový kĺzavý priemer, rovnako ako pod psychologicky dôležitú hranicu 600 USD. Stále sa však drží pod aktuálnym minimom z 19. mája, keď padla až na 546,28 USD.



(1 EUR = 1,2187 USD)