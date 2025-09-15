< sekcia Ekonomika
Akcie Tesly vzrástli po správe, že Musk kúpil akcie za 1 miliardu USD
Trhy môžu tento krok vnímať ako miliardárovu dôveru v budúcnosť spoločnosti.
Autor TASR
New York 15. septembra (TASR) - Akcie spoločnosti Tesla v pondelok vzrástli približne o 8 % po tom, ako hlásenie pre regulačné úrady ukázalo, že generálny riaditeľ Elon Musk minulý týždeň kúpil akcie výrobcu elektrických vozidiel v hodnote takmer 1 miliardy USD (853,39 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters.
Musk v piatok (12. 9.) oznámil úradom, že na voľnom trhu kúpil 2,57 milióna akcií za rôzne ceny v celkovej hodnote takmer 1 miliardy USD. Trhy môžu tento krok vnímať ako miliardárovu dôveru v budúcnosť spoločnosti.
Akcie spoločnosti Tesla počas roka stratili približne 2 %, keďže dôveru investorov voči automobilke utlmil klesajúci dopyt po elektromobiloch aj Muskova politická aktivita. Miliardár sa však po niekoľkých mesiacoch v Bielom dome vrátil na čelo spoločnosti.
Začiatkom tohto mesiaca Tesla zverejnila navrhovaný platový balíček pre Muska, ktorý by z neho mohol urobiť prvého biliónara na svete, ak v nasledujúcom desaťročí dosiahne sériu mimoriadne agresívnych cieľov vrátane masívneho nárastu výroby automobilov, ceny akcií a prevádzkového zisku.
Ak akcionári schvália nový balík odmien, znamenalo by to novú úroveň nadmerných platov v krajine, ktorá je už známa extrémnymi odmenami. Výhodou je však, že Musk dostane akcie, nie hotovosť a ciele sú tiež extrémne. Tesla v regulačnom podaní uviedla, že Muskovi odovzdá 12 samostatných balíkov akcií. Na to, aby získal svoj prvý balík zodpovedajúci 1 % hodnoty spoločnosti, musel by presvedčiť investorov na akciovom trhu, že Tesla má celkovú hodnotu 2 biliónov USD, čo je dvojnásobok súčasnej. A dosiahnuť tiež niekoľko ďalších míľnikov.
Na získanie všetkých ponúkaných akcií bude potrebné, aby trhová hodnota Tesly vzrástla na 8,5 bilióna USD, čo je dvojnásobok hodnoty súčasnej najcennejšej spoločnosti na svete, výrobcu čipov Nvidia. Tesla zaznamenala tento rok prudký pokles tržieb, čiastočne v dôsledku Muskových aktivít v politike a tiež v dôsledku čoraz intenzívnejšej konkurencie, najmä automobiliek z Číny.
Tesla má 6. novembra usporiadať výročné valné zhromaždenie akcionárov, kde budú investori hlasovať o novom balíku miezd.
(1 EUR = 1,1718 USD)
