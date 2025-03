Akcie Trump Media vzrástli o 9 % po oznámení partnerstva s Crypto.com

New York 25. marca (TASR) - Akcie spoločnosti Trump Media v utorok vzrástli o vyše 9 % po oznámení partnerstva s Crypto.com. TASR o tom informuje na základe správy Yahoo.com.



Akcie Trump Media & Technology Group, materskej spoločnosti sociálnej siete Truth Social, v utorok vyskočili až o 9,4 % po oznámení partnerstva s Crypto.com, ktoré otvorí cestu fondom obchodovaným na burze (exchange-traded fund, ETF) zameraným na digitálne aktíva a americké odvetvia.



Crypto.com bude podporovať ETF, ktoré by sa po schválení regulačnými úradmi mohli spustiť koncom tohto roka.



Podľa dohody plánuje Trump Media predávať fondy obchodované na burze a produkty obchodované na burze prostredníctvom značky Truth.Fi.



Očakáva sa, že ETF budú tvoriť digitálne aktíva a cenné papiere zamerané na odvetvia "Made in America", uvádza sa v tlačovej správe.



Crypto.com so sídlom v Singapure bude poskytovať technickú podporu, úschovu a dodávky kryptomien pre ETF. Spoločnosť plánuje spustiť nové investície koncom tohto roka, pričom čaká na schválenie regulačnými orgánmi.



"Naším cieľom je vytvoriť vynaliezavé fondy zahŕňajúce firmy, ktoré sa sústreďujú na rýchly rast, technologické inovácie a posilňovanie americkej ekonomiky, nezaťažené hlúposťami a politickými pózami," uviedol v tlačovej správe Devin Nunes, generálny riaditeľ Trump Media.



Akcie Trump Media v pondelok (24.3.) uzavreli obchodovanie na úrovni 21,01 USD (19,41 eura) za kus, čo predstavuje nárast o 3,8 % oproti predchádzajúcemu obchodnému dňu. Od začiatku roka však klesli o 38 % pre výkyvy na amerických trhoch.



Minulý rok spoločnosť Trump Media zaznamenala stratu 400 miliónov USD. Spoločnosť má trhovú kapitalizáciu približne 4,6 miliardy USD.



Trump propagoval kryptomeny počas predvolebnej kampane. Pred svojou inauguráciou vydali Trump aj prvá dáma vlastné tzv. memecoiny $ TRUMP a $ MELANIA. Memecoiny nie sú zamýšľané ako seriózne investícia, pričom získavajú hodnotu len vďaka komunite a popularite na sociálnych sieťach.



(1 EUR = 1,0825 USD)