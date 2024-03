Akcie Trumpovej mediálnej spoločnosti pri debute na burze vyskočili

New York 26. marca (TASR) - Akcie Trump Media & Technology Group, mediálnej spoločnosti bývalého prezidenta Donalda Trumpa, v prvý deň obchodovania na burze Nasdaq vyskočili o viac ako 30 %. Stúpla tak hodnota Trumpovho veľkého podielu, ako aj menších podielov jeho fanúšikov, ktorí si akcie kúpili ako prejav podpory exprezidentovi. TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP.



Akcie Trump Media do 16.45 h SEČ vzrástli o 36,3 % na 68,09 USD (62,73 eura) za kus. V priebehu obchodovania sa cena akcií zvýšila nakrátko takmer o 60 %. V jednom bode sa dokonca obchodovanie s nimi zastavilo pre veľké kolísanie cien.



Bývalý prezident vlastní takmer 80 miliónov akcií v spoločnosti v hodnote vyše 5 miliárd USD pri súčasných cenách.



K debute na burze došlo v čase, keď Trump čelí obrovským platbám dlhopisov po tom, ako súd v New Yorku rozhodol, že on, jeho potomkovia a rodinná firma roky klamali o hodnote majetku.



V pondelok (25. 3.) mu však odvolací súd v New Yorku znížil splátku dlhopisu vo výške 454 miliónov USD, ktorú mal pôvodne uhradiť v ten deň, na 175 miliónov USD a dal mu 10 dní na vyrovnanie.



Trump, ktorý čelí štyrom procesom, sa snaží získať peniaze na svoju kampaň a právne výdavky.



(1 EUR = 1,0855 USD)