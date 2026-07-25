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Akcie v USA majú za sebou ďalší stratový týždeň
Index S&P 500 v piatok stúpol len o 0,05 % a uzavrel na 7411,98 bodu.
Autor TASR
New York 25. júla (TASR) - Akcie v USA majú za sebou ďalší stratový týždeň. Širší index S&P 500 v piatok (24. 7.) takmer stagnoval. Negatívny vplyv na trh mali obavy z eskalácie konfliktu na Blízkom východe a výpredaj čipových titulov. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Index S&P 500 v piatok stúpol len o 0,05 % a uzavrel na 7411,98 bodu. Technologický index Nasdaq Composite klesol o 0,64 % na 24.975,82 bodu. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average si pripísal 235,60 bodu alebo 0,46 % a uzavrel na 51.947,25 bodu, keď ho podporil nárast akcií Apple o 3,5 %.
Všetky tri hlavné akciové indexy v USA majú za sebou stratový týždeň. S&P 500 a Nasdaq zaznamenali druhý týždňový pokles, keď sa oslabili o 0,6 %, respektíve o 2,1 %. Dow Jones sa znížil o 0,4 % a má za sebou tretí stratový týždeň po sebe.
Index S&P 500 v piatok stúpol len o 0,05 % a uzavrel na 7411,98 bodu. Technologický index Nasdaq Composite klesol o 0,64 % na 24.975,82 bodu. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average si pripísal 235,60 bodu alebo 0,46 % a uzavrel na 51.947,25 bodu, keď ho podporil nárast akcií Apple o 3,5 %.
Všetky tri hlavné akciové indexy v USA majú za sebou stratový týždeň. S&P 500 a Nasdaq zaznamenali druhý týždňový pokles, keď sa oslabili o 0,6 %, respektíve o 2,1 %. Dow Jones sa znížil o 0,4 % a má za sebou tretí stratový týždeň po sebe.