Akcie v USA majú za sebou najhorší deň od roku 2020

New York 3. apríla (TASR) - Akcie v USA sa vo štvrtok prudko prepadli. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average stratil takmer 1700 bodov a všetky tri hlavné americké indexy zaznamenali najhorší deň od roku 2020. Dôvodom boli rozsiahle clá, ktoré predstavil prezident Donald Trump. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Dow Jones sa vo štvrtok oslabil o 1679,39 bodu alebo 3,98 % a uzavrel na 40.545,93 bodu. Širší index S&P 500 klesol o 4,84 % na 5396,52 bodu a opäť sa dostal do pásma korekcie. Technologický index Nasdaq Composite padol o 5,97 % na 16.550,61 bodu. Pre Dow Jones aj pre S&P 500 to bol najhorší deň od júna 2020 a pre Nasdaq od marca 2020. Prepad bol rozsiahly, keď viac ako 400 titulov indexu S&P 500 zaznamenalo straty.



Trumpova colná politika totiž zvýšila riziko globálnej obchodnej vojny, ktorá stiahne ekonomiku do recesie.