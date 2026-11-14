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Akcie v USA majú za sebou najlepší týždeň od augusta
Nasdaq Composite v piatok klesol o 0,91 % na 25.136,27 bodu.
Autor TASR
New York 14. novembra (TASR) - Akcie v USA uzavreli v piatok (13. 11.) zmiešane. Technologický index Nasdaq Composite klesol z dôvodu pokračujúceho oslabovania akcií spoločnosti Nvidia. Napriek piatkovému poklesu však všetky tri hlavné americké akciové indexy zaznamenali najlepší týždeň od začiatku augusta. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Nasdaq Composite v piatok klesol o 0,91 % na 25.136,27 bodu. Širší index S&P 500 sa oslabil o 0,40 % na 7561,67 bodu. Naopak, kľúčový index Dow Jones Industrial Average si pripísal 50,46 bodu alebo 0,10 % a uzavrel na 52.347,55 bodu.
Americké akcie spočiatku posilňovali po zverejnení údajov o októbrovom vývoji cien výrobcov. Index cien výrobcov (PPI), ktorý je dôležitým ukazovateľom veľkoobchodnej inflácie, sa v októbri medzimesačne zvýšil o 0,3 %, zatiaľ čo analytici počítali s nárastom o 0,4 %.
Správa však zároveň ukázala, že v medziročnom porovnaní ceny výrobcov vyskočili o 6,5 %, čo bol ich najvýraznejší nárast od novembra 2022.
Negatívny vplyv na akciový trh mal naďalej vývoj akcií spoločnosti Nvidia. Tie v piatok stratili 2 % po tom, ako sa vo štvrtok (12. 11.) oslabili o viac ako 4 %. Pokles nasledoval po odchode zakladateľa a generálneho riaditeľa spoločnosti Jensena Huanga, ktorý čelí škandálu súvisiacemu s jeho súkromným životom.
Všetky tri hlavné americké akciové indexy klesli už vo štvrtok po tom, ako Huang odstúpil z funkcie v súvislosti s informáciami o mimomanželských vzťahoch. Analytici oslovení CNBC upozornili, že Huangov odchod by mohol vyvolať pokles akcií Nvidie až o 20 %.
Ross Mayfield z investičnej spoločnosti Baird predpokladá, že akcie Nvidie už zohľadňujú značnú časť negatívnych očakávaní. Napriek tomu očakáva, že ich cena zostane v najbližšom období volatilná. Investori budú podľa neho pokračovať v presúvaní kapitálu do sektorov, ktoré nie sú priamo spojené s umelou inteligenciou, a to bez ohľadu na najnovší vývoj v Nvidii.
„Akcie výrobcov čipov boli pod tlakom už pred zverejnením týchto informácií a dokonca aj pred voľbami. Na trhu už existovali obavy z výrazného víťazstva demokratov, ich možného ovládnutia Kongresu, ako aj z návratnosti rozsiahlych kapitálových investícií,“ uviedol investičný stratég. „Najnovšie udalosti v skutočnosti zásadne nezmenili celkové smerovanie trhu.“
Napriek turbulenciám v závere týždňa zaznamenali všetky tri hlavné americké akciové indexy týždenný nárast. Nasdaq Composite za celý týždeň stúpol o 2,3 %, S&P 500 o 2,5 % a Dow Jones o 2,1 %. Pre všetky tri indexy to bol najlepší týždeň od začiatku augusta.
Nasdaq Composite v piatok klesol o 0,91 % na 25.136,27 bodu. Širší index S&P 500 sa oslabil o 0,40 % na 7561,67 bodu. Naopak, kľúčový index Dow Jones Industrial Average si pripísal 50,46 bodu alebo 0,10 % a uzavrel na 52.347,55 bodu.
Americké akcie spočiatku posilňovali po zverejnení údajov o októbrovom vývoji cien výrobcov. Index cien výrobcov (PPI), ktorý je dôležitým ukazovateľom veľkoobchodnej inflácie, sa v októbri medzimesačne zvýšil o 0,3 %, zatiaľ čo analytici počítali s nárastom o 0,4 %.
Správa však zároveň ukázala, že v medziročnom porovnaní ceny výrobcov vyskočili o 6,5 %, čo bol ich najvýraznejší nárast od novembra 2022.
Negatívny vplyv na akciový trh mal naďalej vývoj akcií spoločnosti Nvidia. Tie v piatok stratili 2 % po tom, ako sa vo štvrtok (12. 11.) oslabili o viac ako 4 %. Pokles nasledoval po odchode zakladateľa a generálneho riaditeľa spoločnosti Jensena Huanga, ktorý čelí škandálu súvisiacemu s jeho súkromným životom.
Všetky tri hlavné americké akciové indexy klesli už vo štvrtok po tom, ako Huang odstúpil z funkcie v súvislosti s informáciami o mimomanželských vzťahoch. Analytici oslovení CNBC upozornili, že Huangov odchod by mohol vyvolať pokles akcií Nvidie až o 20 %.
Ross Mayfield z investičnej spoločnosti Baird predpokladá, že akcie Nvidie už zohľadňujú značnú časť negatívnych očakávaní. Napriek tomu očakáva, že ich cena zostane v najbližšom období volatilná. Investori budú podľa neho pokračovať v presúvaní kapitálu do sektorov, ktoré nie sú priamo spojené s umelou inteligenciou, a to bez ohľadu na najnovší vývoj v Nvidii.
„Akcie výrobcov čipov boli pod tlakom už pred zverejnením týchto informácií a dokonca aj pred voľbami. Na trhu už existovali obavy z výrazného víťazstva demokratov, ich možného ovládnutia Kongresu, ako aj z návratnosti rozsiahlych kapitálových investícií,“ uviedol investičný stratég. „Najnovšie udalosti v skutočnosti zásadne nezmenili celkové smerovanie trhu.“
Napriek turbulenciám v závere týždňa zaznamenali všetky tri hlavné americké akciové indexy týždenný nárast. Nasdaq Composite za celý týždeň stúpol o 2,3 %, S&P 500 o 2,5 % a Dow Jones o 2,1 %. Pre všetky tri indexy to bol najlepší týždeň od začiatku augusta.