Akcie v USA majú za sebou najlepší týždeň od novembra 2025
Autor TASR
New York 11. apríla (TASR) - Akcie v USA uzavreli v piatok (10. 4.) zmiešane. Za celý týždeň sa však posilnili, pričom širší index S&P 500 zaznamenal najlepší týždeň od minuloročného novembra. Dôvodom bola krehká dohoda o dvojtýždňovom prímerí medzi USA a Iránom. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Kľúčový index Dow Jones Industrial Average v piatok odpísal 269,23 bodu alebo 0,56 % a uzavrel na 47.916,57 bodu. S&P 500 klesol o 0,11 % na 6.816,89 bodu. Naopak, technologický index Nasdaq Composite stúpol o 0,35 % na 22.902,89 bodu. Podporil ho rast kľúčových polovodičových titulov, ako Nvidia a Broadcom.
Za celý uplynulý obchodný týždeň si S&P 500 pripísal približne 3,6 % a Nasdaq 4,7 %. Dow sa posilnil o 3 %. Všetky tri hlavné akciové indexy v USA majú za sebou najlepší týždeň od novembra.
