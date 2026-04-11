Sobota 11. apríl 2026Meniny má Július
Akcie v USA majú za sebou najlepší týždeň od novembra 2025

Autor TASR
New York 11. apríla (TASR) - Akcie v USA uzavreli v piatok (10. 4.) zmiešane. Za celý týždeň sa však posilnili, pričom širší index S&P 500 zaznamenal najlepší týždeň od minuloročného novembra. Dôvodom bola krehká dohoda o dvojtýždňovom prímerí medzi USA a Iránom. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.

Kľúčový index Dow Jones Industrial Average v piatok odpísal 269,23 bodu alebo 0,56 % a uzavrel na 47.916,57 bodu. S&P 500 klesol o 0,11 % na 6.816,89 bodu. Naopak, technologický index Nasdaq Composite stúpol o 0,35 % na 22.902,89 bodu. Podporil ho rast kľúčových polovodičových titulov, ako Nvidia a Broadcom.

Za celý uplynulý obchodný týždeň si S&P 500 pripísal približne 3,6 % a Nasdaq 4,7 %. Dow sa posilnil o 3 %. Všetky tri hlavné akciové indexy v USA majú za sebou najlepší týždeň od novembra.
Neprehliadnite

VIDEO: Tomáš: O prídavok na dieťa by mal rodič prísť pri záškoláctve

V Pezinku cez víkend zaznejú bicie, divákov priláka aj Martin Valihora

Slnko v sieti: Najlepším filmom je Otec, najdekorovanejšia Potopa

Stav ohrozenia v ústave možno nebude