Akcie v USA majú za sebou stratový týždeň

New York 2. augusta (TASR) - Akcie v USA odštartovali augustové obchodovanie poklesom. Dôvodom boli slabé údaje z trhu práce a nové clá prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Kľúčový index Dow Jones Industrial Average v piatok (1. 8.) stratil 542,40 bodu alebo 1,23 % a uzavrel na 43.588,58 bodu. To bol najprudší pokles indexu od 13. júna. Širší index S&P 500 sa znížil o 1,60 % na úrovni 6238,01 bodu a zaznamenal najhorší deň od 21. mája. Technologický index Nasdaq Composite sa oslabil o 2,24 % na 20.650,13 bodu. Pre Nasdaq to bol najväčší pokles od 21. apríla.



V USA sa v júli vytvorilo menej pracovných miest, než sa očakávalo, a výrazne menej, než sa predpokladalo, ich vzniklo aj v predchádzajúcich dvoch mesiacoch. Nepredvídateľná obchodná politika prezidenta Trumpa totiž zneistila amerických zamestnávateľov.



Mimo poľnohospodárstva vzniklo v júli 73.000 pracovných miest po 14.000 v júni (revízia zo 147.000), uviedlo v piatok americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali s nárastom o 105.000.



Ministerstvo zároveň výrazne revidovalo čísla za uplynulé dva mesiace, pričom podľa nových údajov v máji a júni vzniklo celkovo o 258.000 pracovných miest menej, než sa pôvodne uvádzalo. To signalizuje, že trh práce v USA sa oslabuje už dlhšie.



V piatok výrazne klesli akcie bánk. Dôvodom sú obavy, že spomaľovanie ekonomiky by mohlo zasiahnuť rast úverov. Akcie JPMorgan Chase padli o viac ako o 2 %, akcie Bank of America a Wells Fargo o viac ako 3 %.



Nové clá pre desiatky obchodných partnerov USA, ktoré vo štvrtok (31. 7.) večer miestneho času podpísal prezident Trump, zasa zvýšili obavy z ochladenia globálnej ekonomiky.



Všetky tri hlavné americké indexy majú za sebou stratový týždeň. S&P 500 klesol o 2,4 % a zaznamenal najhorší týždenný výkon od 23. mája. Pre Dow Jones, ktorý stratil 2,9 %, to bol najhorší týždeň od 4. apríla. Nasdaq sa oslabil o 2,2 %.