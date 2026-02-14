< sekcia Ekonomika
Akcie v USA majú za sebou stratový týždeň
Širší index S&P 500 v piatok v podstate stagnoval, keď vzrástol o 0,05 % na 6836,17 bodu.
Autor TASR
New York 14. februára (TASR) - Akcie v USA majú za sebou stratový týždeň. V piatok (13. 2.) uzavreli zmiešane, pričom ani spomalenie inflácie nedokázalo výraznejšie podporiť hlavné akciové indexy. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Širší index S&P 500 v piatok v podstate stagnoval, keď vzrástol o 0,05 % na 6836,17 bodu. Technologický Nasdaq Composite klesol o 0,22 % na 22.546,67 bodu. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average si pripísal 48,95 bodu alebo 0,10 % a uzavrel na 495.00,93 bodu.
Index spotrebiteľských cien (CPI) v USA v januári medzimesačne stúpol o 0,2 % a medziročne o 2,4 %. Ekonómovia očakávali nárast o 0,3 %, respektíve o 2,5 %. Jadrový CPI, do ktorého sa nezapočítavajú ceny potravín a energií, sa medzimesačne zvýšil o 0,3 % a medziročne o 2,5 %, čo bolo v súlade s prognózami trhu.
„Pre trhy je to priaznivá správa, aj pre budúceho šéfa Fedu Kevina Warsha,“ uviedol hlavný trhový stratég spoločnosti Osaic Phil Blancato. Dodal, že ak sa tento trend potvrdí, môže to vytvoriť priestor pre zníženie úrokových sadzieb.
Obavy z vplyvu umelej inteligencie (AI) tento týždeň zasiahli trhy naprieč sektormi, nielen softvér, ale aj reality, dopravu a finančné služby. Akcie Charles Schwab a Morgan Stanley padli o 10,8 %, respektíve o 4,9 %, akcie Workday o 11 % a akcie realitnej spoločnosti CBRE stratili 16 %. Nervozita sa preniesla aj do mediálneho sektora, keď akcie Netflixu za týždeň klesli o 6 %.
Podľa Keitha Buchanana z Globalt Investments sa investori boja, že umelá inteligencia naruší príjmy v mnohých odvetviach. AI podľa neho vytvára „tlak na rast nezamestnanosti“ a zároveň „tlmí infláciu“, keďže mení fungovanie firiem.
Všetky tri hlavné akciové indexy v USA uzavreli týždeň v mínuse. S&P 500 klesol o 1,4 % a zaznamenal druhý týždeň strát po sebe. Dow Jones sa oslabil o 1,2 % a Nasdaq o 2,1 %.
Širší index S&P 500 v piatok v podstate stagnoval, keď vzrástol o 0,05 % na 6836,17 bodu. Technologický Nasdaq Composite klesol o 0,22 % na 22.546,67 bodu. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average si pripísal 48,95 bodu alebo 0,10 % a uzavrel na 495.00,93 bodu.
Index spotrebiteľských cien (CPI) v USA v januári medzimesačne stúpol o 0,2 % a medziročne o 2,4 %. Ekonómovia očakávali nárast o 0,3 %, respektíve o 2,5 %. Jadrový CPI, do ktorého sa nezapočítavajú ceny potravín a energií, sa medzimesačne zvýšil o 0,3 % a medziročne o 2,5 %, čo bolo v súlade s prognózami trhu.
„Pre trhy je to priaznivá správa, aj pre budúceho šéfa Fedu Kevina Warsha,“ uviedol hlavný trhový stratég spoločnosti Osaic Phil Blancato. Dodal, že ak sa tento trend potvrdí, môže to vytvoriť priestor pre zníženie úrokových sadzieb.
Obavy z vplyvu umelej inteligencie (AI) tento týždeň zasiahli trhy naprieč sektormi, nielen softvér, ale aj reality, dopravu a finančné služby. Akcie Charles Schwab a Morgan Stanley padli o 10,8 %, respektíve o 4,9 %, akcie Workday o 11 % a akcie realitnej spoločnosti CBRE stratili 16 %. Nervozita sa preniesla aj do mediálneho sektora, keď akcie Netflixu za týždeň klesli o 6 %.
Podľa Keitha Buchanana z Globalt Investments sa investori boja, že umelá inteligencia naruší príjmy v mnohých odvetviach. AI podľa neho vytvára „tlak na rast nezamestnanosti“ a zároveň „tlmí infláciu“, keďže mení fungovanie firiem.
Všetky tri hlavné akciové indexy v USA uzavreli týždeň v mínuse. S&P 500 klesol o 1,4 % a zaznamenal druhý týždeň strát po sebe. Dow Jones sa oslabil o 1,2 % a Nasdaq o 2,1 %.