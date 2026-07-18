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Akcie v USA majú za sebou stratový týždeň
S&P 500 sa v piatok znížil o 1,01 % na 7457,69 bodu a Nasdaq Composite o 1,40 % na 25.520,24 bodu.
Autor TASR
New York 18. júla (TASR) - Akcie v USA sa v piatok (17. 7.) oslabili, pričom širší index S&P 500 aj technologický index Nasdaq Composite klesli o viac než 1 %. Dôvodom bol prepad čipových titulov. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
S&P 500 sa v piatok znížil o 1,01 % na 7457,69 bodu a Nasdaq Composite o 1,40 % na 25.520,24 bodu. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average stratil 406,55 bodu alebo 0,77 % a uzavrel na 52.146,42 bodu.
Všetky tri hlavné akciové indexy v USA majú za sebou stratový týždeň, pričom Dow Jones klesol o 0,9 %, S&P 500 o 1,6 % a Nasdaq o 2,9 %.
ETF VanEck Semiconductor (SMH) zaznamenal tretí týždenný pokles za uplynulé štyri týždne, pričom v tomto období padol o takmer 9 %.
Na konci týždňa čínsky startup Moonshot AI predstavil nový model, o ktorom uviedol, že zmenšuje odstup od najlepších ponúk v USA.
„Aktuálny vývoj ovplyvnila konkurencia zo strany čínskych open-source modelov, ktoré údajne dosahujú výkon porovnateľný s poprednými ponukami od Anthropicu a OpenAI, čo vyvolalo nové obavy z vysokého tempa technologických výdavkov,“ uviedol investičný stratég spoločnosti Edward Jones Angelo Kourkafas.
S&P 500 sa v piatok znížil o 1,01 % na 7457,69 bodu a Nasdaq Composite o 1,40 % na 25.520,24 bodu. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average stratil 406,55 bodu alebo 0,77 % a uzavrel na 52.146,42 bodu.
Všetky tri hlavné akciové indexy v USA majú za sebou stratový týždeň, pričom Dow Jones klesol o 0,9 %, S&P 500 o 1,6 % a Nasdaq o 2,9 %.
ETF VanEck Semiconductor (SMH) zaznamenal tretí týždenný pokles za uplynulé štyri týždne, pričom v tomto období padol o takmer 9 %.
Na konci týždňa čínsky startup Moonshot AI predstavil nový model, o ktorom uviedol, že zmenšuje odstup od najlepších ponúk v USA.
„Aktuálny vývoj ovplyvnila konkurencia zo strany čínskych open-source modelov, ktoré údajne dosahujú výkon porovnateľný s poprednými ponukami od Anthropicu a OpenAI, čo vyvolalo nové obavy z vysokého tempa technologických výdavkov,“ uviedol investičný stratég spoločnosti Edward Jones Angelo Kourkafas.