Akcie v USA majú za sebou štvrtý stratový týždeň po sebe
Všetky tri hlavné americké indexy zaznamenali štvrtý stratový týždeň po sebe, keď sa počas uplynulého obchodného týždňa oslabili asi o 2 %.
Autor TASR
New York 21. marca (TASR) - Akcie v USA sa v piatok (20. 3.) vo volatilnom obchodovaní oslabili. Vojna medzi USA, Izraelom a Iránom totiž pokračuje a ceny ropy ďalej rastú. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Kľúčový index Dow Jones Industrial Average v piatok stratil 443,96 bodu alebo 0,96 % a uzavrel na 45.577,47 bodu. Širší index S&P 500 klesol o 1,51 % na 6506,48 bodu a technologický Nasdaq Composite o 2,01 % na 21.647,61 bodu. Index malých firiem Russell 2000 sa prepadol o viac než 2 % a dostal sa do korekcie.
Pokles prišiel po tom, čo Irán a Izrael podnikli nové útoky a Teherán zasiahol ďalšie energetické zariadenia v Perzskom zálive. Agentúra Reuters v piatok popoludní informovala, že Irak vyhlásil vyššiu moc na všetkých ropných poliach prevádzkovaných zahraničnými spoločnosťami, čo podporilo rast cien ropy. Cena ropy Brent sa dostala až nad 113 USD (97,79 eura) za barel (159 litrov) a cena WTI prekročila 98 USD za barel.
Podľa analytikov trh zrejme čakajú ďalšie výpredaje, ak sa konflikt rozšíri o pozemné operácie. Obavy z opätovného zrýchlenia inflácie a zníženie šance na uvoľnenie menovej politiky zo strany americkej centrálnej banky (Fed) zároveň podporili výnosy dlhopisov vlády USA, ktoré vzrástli.
Všetky tri hlavné americké indexy zaznamenali štvrtý stratový týždeň po sebe, keď sa počas uplynulého obchodného týždňa oslabili asi o 2 %.
(1 EUR = 1,1555 USD)
Kľúčový index Dow Jones Industrial Average v piatok stratil 443,96 bodu alebo 0,96 % a uzavrel na 45.577,47 bodu. Širší index S&P 500 klesol o 1,51 % na 6506,48 bodu a technologický Nasdaq Composite o 2,01 % na 21.647,61 bodu. Index malých firiem Russell 2000 sa prepadol o viac než 2 % a dostal sa do korekcie.
Pokles prišiel po tom, čo Irán a Izrael podnikli nové útoky a Teherán zasiahol ďalšie energetické zariadenia v Perzskom zálive. Agentúra Reuters v piatok popoludní informovala, že Irak vyhlásil vyššiu moc na všetkých ropných poliach prevádzkovaných zahraničnými spoločnosťami, čo podporilo rast cien ropy. Cena ropy Brent sa dostala až nad 113 USD (97,79 eura) za barel (159 litrov) a cena WTI prekročila 98 USD za barel.
Podľa analytikov trh zrejme čakajú ďalšie výpredaje, ak sa konflikt rozšíri o pozemné operácie. Obavy z opätovného zrýchlenia inflácie a zníženie šance na uvoľnenie menovej politiky zo strany americkej centrálnej banky (Fed) zároveň podporili výnosy dlhopisov vlády USA, ktoré vzrástli.
Všetky tri hlavné americké indexy zaznamenali štvrtý stratový týždeň po sebe, keď sa počas uplynulého obchodného týždňa oslabili asi o 2 %.
(1 EUR = 1,1555 USD)