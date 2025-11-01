< sekcia Ekonomika
Akcie v USA majú za sebou ziskový október
Technologický index Nasdaq Composite si v piatok polepšil o 0,61 % a uzavrel na 23.724,96 bodu.
Autor TASR
New York 1. novembra (TASR) - Akcie v USA sa v piatok (31. 10.) posilnili, keď ich podporil nárast technologického gigantu Amazon po silných kvartálnych výsledkoch. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Technologický index Nasdaq Composite si v piatok polepšil o 0,61 % a uzavrel na 23.724,96 bodu. Širší index S&P 500 stúpol o 0,26 % na 6840,20 bodu. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average vzrástol len mierne, keď si pripísal 40,75 bodu alebo o 0,09 % a uzavrel na 47.562,87 bodu.
Akcie Amazonu vyskočili o 9,6 %. Koncern totiž oznámil, že tržby cloudovej divízie AWS sa v 3. štvrťroku zvýšili o 20 % a prekonali odhady Wall Street. Šéf Amazonu Andy Jassy uviedol, že AWS „rastie tempom, aké sme nevideli od roku 2022“.
Piatok znamenal koniec silného týždňa a mesiaca pre Wall Street. S&P 500 si za celý týždeň polepšil o 0,7 %, Nasdaq o 0,8 % a Dow Jones o 0,8 %.
Za celý október S&P 500 vzrástol o 2,3 %, Nasdaq o 4,7 % a Dow Jones o 2,5 %. Dow Jones zaznamenal šiesty pozitívny mesiac po sebe. Naposledy zaznamenal takúto dlhú ziskovú sériu v roku roku 2018.
