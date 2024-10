Akcie v USA majú za sebou ziskový týždeň

New York 5. októbra (TASR) - Akciový trh v USA zaznamenal vďaka piatkovému (4. 10.) oživeniu mierne ziskový týždeň. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average si v piatok pripísal viac ako 300 bodov a uzavrel na novom rekordnom maxime, keď náladu na trhu podporila pozitívna správa z trhu práce. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Dow Jones si polepšil o 341,16 bodu alebo 0,81 % a ukončil piatkové obchodovanie na novom zatváracom rekorde 42.352,75 bodu. Širší index S&P 500 vzrástol o 0,90 % na 5751,07 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 1,22 % na 18.137,85 bodu.



Akcie v piatok výrazne podporila správa z trh práce, podľa ktorej počet pracovných miest mimo poľnohospodárstvo v USA v septembri stúpol o 254.000. To výrazne prekonalo očakávania ekonómov, ktorí počítali so zvýšením len o 150.000 pracovných miest. Navyše, miera nezamestnanosti klesla na 4,1 % zo 4,2 %, pričom ekonómovia predpokladali stagnáciu.



Akcie v USA vďaka piatkovému oživeniu zmazali straty z predchádzajúcich dní, keď na začiatku októbra pocítili negatívny vplyv nárastu geopolitického napätia na Blízkom východe.



Všetky tri hlavné americké akciové indexy majú za sebou ziskový týždeň. Index S&P 500 si polepšil o 0,22 %, zatiaľ čo Dow Jones o 0,09 % a Nasdaq si za celý týždeň pripísal 0,1 %.



Ceny ropy pokračovali v piatok v raste a za celý týždeň stúpli približne o deväť %. Dôvodom bola eskalácia konfliktu na Blízkom východe.