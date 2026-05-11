Pondelok 11. máj 2026
Akcie v USA otvorili obchodovanie miernym poklesom

Akciový index. Foto: TASR/AP

Autor TASR
New York 11. mája (TASR) - Americké akcie zaznamenali na začiatku pondelkového obchodovania pokles, čo do veľkej miery ovplyvnil najnovší vývoj situácie na Blízkom východe. Informovala o tom agentúra AFP.

Približne desať minút po začatí obchodovania dosiahol kľúčový index newyorskej burzy Dow Jones Industrial Average 49.586,40 bodu, čo predstavuje pokles o 0,1 %. Širší index burzy S&P 500 stagnoval na úrovni 7398,19 bodu, zatiaľ čo technologický index Nasdaq dosiahol 26.184,07 bodu. To predstavuje pokles o 0,2 bodu.

Keďže väčšina firiem už svoje výsledky zverejnila, trhy svoju pozornosť teraz zameriavajú na infláciu a maloobchodné tržby v USA. Príslušné údaje budú zverejnené tento týždeň.

V závere minulého týždňa zaznamenali S&P 500 a Nasdaq nové rekordy, k čomu prispeli pozitívne údaje z amerického trhu práce a očakávania zlepšenia situácie na Blízkom východe. Cez víkend však americký prezident Donald Trump oznámil, že odpoveď Iránu na návrh USA o ukončení vojny je totálne neprijateľný. Napätie na trhoch tak pretrváva naďalej.
