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Akcie v USA otvorili obchodovanie rastom, pomohli údaje o inflácii
Spotrebiteľské ceny v USA vzrástli v júni medziročne o 3,5 %.
Autor TASR
New York 14. júla (TASR) - Americké indexy otvorili utorkové obchodovanie väčšinou rastom. Podporili ich údaje o vývoji inflácie v USA za minulý mesiac, ako aj vysoké zisky amerických bánk. Informovala o tom agentúra AFP.
Spotrebiteľské ceny v USA vzrástli v júni medziročne o 3,5 %. To znamená výrazné spomalenie inflácie, ktorá v máji vykázala 4,2 %. Navyše, vývoj inflácie bol lepší, než sa čakalo. Analytici odhadovali spomalenie inflácie iba na 3,8 %.
Okrem toho akciové trhy podporili údaje o hospodárskych výsledkoch veľkých amerických bánk. Banky ako Goldman Sachs, JPMorgan Chase či Citigroup vykázali za 2. kvartál výrazný rast zisku, k čomu prispel najmä výrazný rast hodnoty fúzií a akvizícií v minulých mesiacoch.
Po 20 minútach obchodovania vykázal hlavný index newyorskej burzy Dow Jones Industrial Average hodnotu z konca predchádzajúceho obchodovania, to znamená 52.503,33 bodu. Širší index burzy S&P 500, ako aj technologický index Nasdaq Composite však vzrástli. Index S&P 500 sa zvýšil o 0,3 % na 7534,54 bodu a Nasdaq Composite o 0,5 % na 26.011,25 bodu.
Spotrebiteľské ceny v USA vzrástli v júni medziročne o 3,5 %. To znamená výrazné spomalenie inflácie, ktorá v máji vykázala 4,2 %. Navyše, vývoj inflácie bol lepší, než sa čakalo. Analytici odhadovali spomalenie inflácie iba na 3,8 %.
Okrem toho akciové trhy podporili údaje o hospodárskych výsledkoch veľkých amerických bánk. Banky ako Goldman Sachs, JPMorgan Chase či Citigroup vykázali za 2. kvartál výrazný rast zisku, k čomu prispel najmä výrazný rast hodnoty fúzií a akvizícií v minulých mesiacoch.
Po 20 minútach obchodovania vykázal hlavný index newyorskej burzy Dow Jones Industrial Average hodnotu z konca predchádzajúceho obchodovania, to znamená 52.503,33 bodu. Širší index burzy S&P 500, ako aj technologický index Nasdaq Composite však vzrástli. Index S&P 500 sa zvýšil o 0,3 % na 7534,54 bodu a Nasdaq Composite o 0,5 % na 26.011,25 bodu.