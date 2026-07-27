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Akcie v USA otvorili obchodovanie väčšinou rastom

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Na elektronickej tabuli je hlavný index newyorskej burzy Dow Jones Industrial Average. Foto: TASR/AP

Približne hodinu po začiatku obchodovania sa hlavný index newyorskej burzy Dow Jones Industrial Average zvýšil o 0,7 % na 52.298,68 bodu.

Autor TASR
New York 27. júla (TASR) - Akcie v USA otvorili pondelkové obchodovanie väčšinou rastom. Podporil ich výrazný pokles cien ropy potom, ako USA a Irán pozastavili vzájomné útoky, a navyše, trhy čakajú na informácie o hospodárskych výsledkoch kľúčových firiem a na zasadnutie americkej centrálnej banky Fed. Informovala o tom agentúra AFP.

Približne hodinu po začiatku obchodovania sa hlavný index newyorskej burzy Dow Jones Industrial Average zvýšil o 0,7 % na 52.298,68 bodu. Širší index burzy S&P 500 vzrástol o 0,1 % na 7419,79 bodu, naopak, technologický index Nasdaq Composite zaznamenal pokles o 0,1 % a dosiahol 24.957,07 bodu.

Na jednej strane akcie podporil pokles cien ropy o vyše 6 %. Trhy tak reagovali na fakt, že Irán a USA pozastavili vzájomné útoky, čo posilnilo šance na diplomatické riešenie konfliktu na Blízkom východe a otvorenie Hormuzského prielivu.

Okrem toho trhy čakajú na týždeň plný hospodárskych výsledkov, medzi nimi aj výsledkov viacerých významných koncernov ako Microsoft, Amazon, Boeing či ExxonMobil. Navyše, v stredu 29. júla Fed zverejní svoje rozhodnutie v súvislosti s úrokovými sadzbami, druhé pod vedením nového prezidenta banky Kevina Warsha.
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