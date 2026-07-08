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Akcie v USA otvorili stredajšie obchodovanie poklesom
Širší index S&P 500 klesol o 0,4 % a technologický Nasdaq Composite o 0,15 %.
Autor TASR
New York 8. júla (TASR) - Akcie v USA otvorili stredajšie obchodovanie poklesom, pričom kľúčový index Dow Jones Industrial Average padol o viac ako 400 bodov. Dôvodom bolo zvýšenie napätia medzi USA a Iránom, ktoré tiež spôsobilo nárast cien ropy. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Dow Jones okolo 15.40 h SELČ strácal približne 460 bodov alebo o 0,9 %. Širší index S&P 500 klesol o 0,4 % a technologický Nasdaq Composite o 0,15 %.
Americký prezident Donald Trump na samite NATO v Turecku vyhlásil, že prímerie s Iránom sa skončilo. Obnovené nepriateľské akcie na Blízkom východe zároveň poslali prudko nahor ceny ropy.
Augustový kontrakt na americkú ropu WTI sa obchodoval so ziskom okolo 5 % a septembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent s plusom 5,4 %.
Dow Jones okolo 15.40 h SELČ strácal približne 460 bodov alebo o 0,9 %. Širší index S&P 500 klesol o 0,4 % a technologický Nasdaq Composite o 0,15 %.
Americký prezident Donald Trump na samite NATO v Turecku vyhlásil, že prímerie s Iránom sa skončilo. Obnovené nepriateľské akcie na Blízkom východe zároveň poslali prudko nahor ceny ropy.
Augustový kontrakt na americkú ropu WTI sa obchodoval so ziskom okolo 5 % a septembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent s plusom 5,4 %.