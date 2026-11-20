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Akcie v USA padajú, Dow Jones sa dostal do pásma korekcie
Akcie Anthropicu v piatok podvečer strácali 11 % po tom, ako pri svojom štvrtkovom (19. 11.) debute na burze Nasdaq vzrástli o 17 %.
Autor TASR
New York 20. novembra (TASR) - Akcie v USA pokračujú v prudkom poklese. Dôvodom je výpredaj technologických titulov. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average sa dostal do pásma korekcie a technologický index Nasdaq Composite vymazal svoje tohtoročné zisky. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Nasdaq Composite v piatok okolo 18.00 h SEČ strácal 3,5 %, čím sa jeho výkonnosť od začiatku roka dostala do záporného pásma so stratou 0,6,3 %. Širší index S&P 500 sa oslabol o 2 %. Dow Jones klesol o 284 bodov alebo 0,6 % a dostal sa do pásma korekcie, keď už padol o viac ako 10 % v porovnaní so svojim zatváracím rekordným maximom.
Akcie Anthropicu v piatok podvečer strácali 11 % po tom, ako pri svojom štvrtkovom (19. 11.) debute na burze Nasdaq vzrástli o 17 %. Ich pokles zasiahol aj ďalšie spoločnosti spojené s umelou inteligenciou (AI). Akcie výrobcu čipov AMD sa prepadli o 11 %, Nvidia strácala viac ako 7 % a Micron viac ako 12 %.
Pokračujúci výpredaj technologických akcií nadviazal na výrazné štvrtkové straty, keď všetky tri hlavné americké akciové indexy klesli o viac ako 2 %. Dow Jones zároveň prvýkrát od júna uzavrel pod hranicou 50.000 bodov.
„Nejde už len o korekciu spôsobenú vysokým ocenením akcií. Výpredaj sa postupne rozširuje,“ uviedol šéf amerických akciových investícií v spoločnosti Procyon Massimo Santicchia. „Investori sa v súčasnosti jednoznačne vyhýbajú riziku,“ dodal.
Obavy investorov z financovania rozsiahlych investícií do umelej inteligencie prostredníctvom dlhu sa prehĺbili po odchode Jensena Huanga z vedenia Nvidie.
Trhy znepokojuje aj možné spomalenie rastu kapitálových výdavkov technologických spoločností, ako aj vyhliadky na ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb americkou centrálnou bankou (Fed).
Dow Jones od začiatku týždňa stratil približne 6 % a smeruje k najhoršiemu týždennému výsledku od apríla 2025. S&P 500 sa oslabil o 7 % a Nasdaq približne o 8 %. Oba indexy tak smerujú k najvýraznejšiemu týždennému poklesu za viac ako 1 rok.
Nasdaq Composite v piatok okolo 18.00 h SEČ strácal 3,5 %, čím sa jeho výkonnosť od začiatku roka dostala do záporného pásma so stratou 0,6,3 %. Širší index S&P 500 sa oslabol o 2 %. Dow Jones klesol o 284 bodov alebo 0,6 % a dostal sa do pásma korekcie, keď už padol o viac ako 10 % v porovnaní so svojim zatváracím rekordným maximom.
Akcie Anthropicu v piatok podvečer strácali 11 % po tom, ako pri svojom štvrtkovom (19. 11.) debute na burze Nasdaq vzrástli o 17 %. Ich pokles zasiahol aj ďalšie spoločnosti spojené s umelou inteligenciou (AI). Akcie výrobcu čipov AMD sa prepadli o 11 %, Nvidia strácala viac ako 7 % a Micron viac ako 12 %.
Pokračujúci výpredaj technologických akcií nadviazal na výrazné štvrtkové straty, keď všetky tri hlavné americké akciové indexy klesli o viac ako 2 %. Dow Jones zároveň prvýkrát od júna uzavrel pod hranicou 50.000 bodov.
„Nejde už len o korekciu spôsobenú vysokým ocenením akcií. Výpredaj sa postupne rozširuje,“ uviedol šéf amerických akciových investícií v spoločnosti Procyon Massimo Santicchia. „Investori sa v súčasnosti jednoznačne vyhýbajú riziku,“ dodal.
Obavy investorov z financovania rozsiahlych investícií do umelej inteligencie prostredníctvom dlhu sa prehĺbili po odchode Jensena Huanga z vedenia Nvidie.
Trhy znepokojuje aj možné spomalenie rastu kapitálových výdavkov technologických spoločností, ako aj vyhliadky na ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb americkou centrálnou bankou (Fed).
Dow Jones od začiatku týždňa stratil približne 6 % a smeruje k najhoršiemu týždennému výsledku od apríla 2025. S&P 500 sa oslabil o 7 % a Nasdaq približne o 8 %. Oba indexy tak smerujú k najvýraznejšiemu týždennému poklesu za viac ako 1 rok.