Akcie v USA padajú, Nasdaq sa dostal do pásma korekcie

New York 2. augusta (TASR) - Akcie v USA v piatok padajú. Výpredaj spustila slabá správa z trhu práce, ktorá podporila obavy, že ekonomika by mohla upadnúť do recesie. TASR o tom informuje na základe správ CNBC a Reuters.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average okolo 17.00 h SELČ strácal 931 bodov alebo 2,31 %. Širší index S&P 500 padol o 2,65 % a technologický Nasdaq Composite o vyše 3 %.



Piatkový výpredaj posunul Nasdaq do pásma korekcie. To znamená, že z historického maxima takmer spred mesiaca už klesol o viac ako 10 %. S&P 500 a Dow Jow sa nachádzajú 6 %, respektíve 4 % pod svojimi maximami.



Zamestnávatelia v Spojených štátoch mimo poľnohospodárstva vytvorili v júli len 114.000 nových pracovných miest po 179.000 v júni. Miera nezamestnanosti stúpla o 0,2 percentuálneho bodu na 4,3 % a dostala sa najvyššie od októbra 2021. Ekonómovia počítali s 206.000 novými pracovnými miestami a stagnáciou miery nezamestnanosti na 4,1 %.



Akcie Amazonu padli o 9 % a Intelu o 26 %. Výsledky oboch spoločností za uplynulý kvartál, ako aj ich výhľady pre prebiehajúci štvrťrok sklamali očakávania trhu.



V prípade veľkých technologických titulov sa prejavujú aj obavy z ich nadmernej valuácie. Akcie Nvidie v piatok podvečer strácali 4,5 % po oslabení o 6 % vo štvrtok (1. 8.).