Akcie v USA po rozhodnutí pozastaviť clá prudko vzrástli

New York 10. apríla (TASR) - Prekvapivý zvrat v colnej politike amerického prezidenta Donalda Trumpa podporil akciový trh v USA, ktorý v stredu (9. 4.) večer smeroval prudko nahor. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Po správe o pozastavení ciel priemyselný index Dow Jones za niekoľko minút vyrovnal hlboké straty z posledných troch obchodných dní a uzavrel so ziskom 7,87 % na úrovni 40.608,45 bodu. Širší index S&P 500 vzrástol o 9,52 % na 5456,90 bodu. Technologický index Nasdaq uzavrel na úrovni 19.145,06 bodu so ziskom 12,02 %.



Trump väčšine krajín pozastavil na 90 dní zvýšené clá, ktoré spôsobili otrasy na akciových trhoch a vyvolali obavy z recesie. Prezident oznámil, že počas tohto obdobia bude platiť znížená všeobecná colná sadzba vo výške 10 %. Pauza sa netýka Číny, ktorej Trump zvýšil clo zo 104 % až na 125 %. V reakcii na Trumpovo rozhodnutie prudko poskočili akcie „veľkej sedmičky“ najvýznamnejších amerických technologických spoločností Amazon, Meta, Nvidia, Alphabet, Microsoft, Apple a Tesla. Výrazné zisky zaznamenali aj akcie amerických leteckých alebo farmaceutických spoločností.