Akcie v USA pokračovali v raste a prelamovaní rekordov
Autor TASR
New York 9. apríla (TASR) - Akcie v USA pokračovali v piatok (8. 5.) v raste. Širší index S&P 500 opäť uzavrel na novom rekordnom maxime a zaznamenal najdlhšiu sériu týždenných ziskov od roku 2024. Akcie podporili pozitívne údaje trhu práce. Investori naďalej sledujú predovšetkým vývoj na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
S&P 500 v piatok stúpol o 0,84 % a na 7398,93 bodu. Technologický index Nasdaq Composite vzrástol o 1,71 % na 26.247,08 bodu. Oba indexy sa dostali počas obchodovania na nové historické maximá a takisto ukončili obchodovanie na nových zatváracích rekordoch. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average v piatok takmer stagnoval, keď si pripísal len 12,19 bodu alebo 0,02 % a uzavrel na 49.609,16 bodu.
Všetky tri hlavné indexy v USA sa za uplynulý obchodný týždeň posilnili. Pozitívne výsledky technologických firiem podporili Nasdaq, ktorý si polepšil o 4,5 %. S&P 500 stúpol o 2,3 %. Oba indexy tak majú za sebou 6-týždňovú ziskovú sériu, čo je ich najdlhšia takáto séria od roku 2024. Dow Jones sa za týždeň zvýšil o 0,2 %.
