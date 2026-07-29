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Akcie v USA pred rozhodnutím Fedu klesajú, Dow Jones padol o 900 bodov
Septembrový kontrakt na americkú ropu WTI stúpol o 6,9 %. Severomorská ropná zmes Brent so septembrovým kontraktom vzrástla o 7,3 %.
Autor TASR
New York 29. júla (TASR) - Akcie v USA sa v stredu výrazne oslabili, pričom kľúčový index Dow Jones Industrial Average podvečer padol o 900 bodov. Dôvodom bol prudký nárast cien ropy a pokračujúci výpredaj polovodičových titulov. Investori vyčkávajú na rozhodnutie americkej centrálnej banky o úrokových sadzbách. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Dow Jones okolo 18.30 h SELČ strácal 902 bodov alebo 1,7 %. Širší index S&P 500 klesol o 1,1 % a technologický Nasdaq Composite o 1,4 %.
Ceny ropy pokračovali v raste po tom, čo americký prezident Donald Trump pre televíziu Fox News povedal, že Spojené štáty v reakcii na prekvapivé útoky tvrdo zasiahnu Irán. Septembrový kontrakt na americkú ropu WTI stúpol o 6,9 %. Severomorská ropná zmes Brent so septembrovým kontraktom vzrástla o 7,3 %.
Investori zároveň čakajú na večerné rozhodnutie menového výboru americkej centrálnej banky (FOMC) o menovej politike a následnú tlačovú konferenciu jej šéfa Kevina Warsha. Ekonómovia počítajú s tým, že Fed ponechá kľúčovú sadzbu v pásme 3,5 % až 3,75 %.
Akcie výrobcov polovodičov pokračovali vo výpredaji. ETF fond iShares Semiconductor ETF (SOXX) strácal viac než 4 %. Akcie čipových spoločností klesli už štvrtý deň po sebe a od začiatku týždňa padli približne o 10 %. Akcie Micron Technology klesli o 5 %, AMD o viac než 5 % a akcie KLA sa oslabili o viac než 8 %. Investorov čoraz viac znepokojuje návratnosť masívnych investícií do umelej inteligencie, ako aj rastúca konkurencia zo strany Číny.
Dow Jones okolo 18.30 h SELČ strácal 902 bodov alebo 1,7 %. Širší index S&P 500 klesol o 1,1 % a technologický Nasdaq Composite o 1,4 %.
Ceny ropy pokračovali v raste po tom, čo americký prezident Donald Trump pre televíziu Fox News povedal, že Spojené štáty v reakcii na prekvapivé útoky tvrdo zasiahnu Irán. Septembrový kontrakt na americkú ropu WTI stúpol o 6,9 %. Severomorská ropná zmes Brent so septembrovým kontraktom vzrástla o 7,3 %.
Investori zároveň čakajú na večerné rozhodnutie menového výboru americkej centrálnej banky (FOMC) o menovej politike a následnú tlačovú konferenciu jej šéfa Kevina Warsha. Ekonómovia počítajú s tým, že Fed ponechá kľúčovú sadzbu v pásme 3,5 % až 3,75 %.
Akcie výrobcov polovodičov pokračovali vo výpredaji. ETF fond iShares Semiconductor ETF (SOXX) strácal viac než 4 %. Akcie čipových spoločností klesli už štvrtý deň po sebe a od začiatku týždňa padli približne o 10 %. Akcie Micron Technology klesli o 5 %, AMD o viac než 5 % a akcie KLA sa oslabili o viac než 8 %. Investorov čoraz viac znepokojuje návratnosť masívnych investícií do umelej inteligencie, ako aj rastúca konkurencia zo strany Číny.