< sekcia Ekonomika
Akcie v USA sa oslabili, Dow Jones a Nasdaq sú už v korekcii
Dow Jones v piatok klesol o 793,47 bodu alebo 1,73 % a uzavrel na 45.166,64 bodu.
Autor TASR
New York 28. marca (TASR) - Akcie v USA pokračovali v piatok (27. 3.) v poklese. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average padol o takmer 800 bodov a dostal sa do korekcie. Širší index S&P 500 zaznamenal piaty stratový týždeň po sebe. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Investori naďalej reagujú predovšetkým na konflikt na Blízkom východe a na incidenty v Hormuzskom prielive, ktoré prehĺbili obavy o dodávky energií, pričom ani vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa trh neupokojili.
Dow Jones v piatok klesol o 793,47 bodu alebo 1,73 % a uzavrel na 45.166,64 bodu. S&P 500 sa oslabil o 1,67 % a uzavrel na 7-mesačnom minime 6368,85 bodu. Technologický index Nasdaq Composite padol o 2,15 % na 20.948,36 bodu.
S&P 500 sa za celý týždeň oslabil o 2,1 %, Nasdaq o 3,2 % a Dow Jones o 0,9 %.
Nasdaq sa vo štvrtok (26. 3.) dostal do pásma korekcie, pričom aktuálne sa nachádza takmer 13 % pod svojím októbrovým maximom. Dow Jones sa v piatok počas obchodovania prepadol do korekcie a uzavrel 10 % pod svojím posledným vrcholom. S&P 500 je 8,7 % pod svojím zatváracím maximom.
Ceny ropy prudko vzrástli. Severomorská ropa Brent vyskočila o 4,22 % a americká WTI o 5,46 %, pričom obe sa dostali na najvyššie úrovne od júla 2022.
Trump predĺžil termín na útok proti iránskej energetickej infraštruktúre do 6. apríla. Uviedol, že rokovania pokračujú, hoci iránsky minister zahraničných vecí tento týždeň pre štátne médiá povedal, že Teherán nemá v úmysle viesť rozhovory s USA. Podľa médií Pentagón zvažuje vyslanie ďalších 10.000 vojakov na Blízky východ.
Iránske revolučné gardy oznámili, že Hormuzský prieliv je uzavretý a akýkoľvek pohyb bude čeliť tvrdej reakcii.
Investori naďalej reagujú predovšetkým na konflikt na Blízkom východe a na incidenty v Hormuzskom prielive, ktoré prehĺbili obavy o dodávky energií, pričom ani vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa trh neupokojili.
Dow Jones v piatok klesol o 793,47 bodu alebo 1,73 % a uzavrel na 45.166,64 bodu. S&P 500 sa oslabil o 1,67 % a uzavrel na 7-mesačnom minime 6368,85 bodu. Technologický index Nasdaq Composite padol o 2,15 % na 20.948,36 bodu.
S&P 500 sa za celý týždeň oslabil o 2,1 %, Nasdaq o 3,2 % a Dow Jones o 0,9 %.
Nasdaq sa vo štvrtok (26. 3.) dostal do pásma korekcie, pričom aktuálne sa nachádza takmer 13 % pod svojím októbrovým maximom. Dow Jones sa v piatok počas obchodovania prepadol do korekcie a uzavrel 10 % pod svojím posledným vrcholom. S&P 500 je 8,7 % pod svojím zatváracím maximom.
Ceny ropy prudko vzrástli. Severomorská ropa Brent vyskočila o 4,22 % a americká WTI o 5,46 %, pričom obe sa dostali na najvyššie úrovne od júla 2022.
Trump predĺžil termín na útok proti iránskej energetickej infraštruktúre do 6. apríla. Uviedol, že rokovania pokračujú, hoci iránsky minister zahraničných vecí tento týždeň pre štátne médiá povedal, že Teherán nemá v úmysle viesť rozhovory s USA. Podľa médií Pentagón zvažuje vyslanie ďalších 10.000 vojakov na Blízky východ.
Iránske revolučné gardy oznámili, že Hormuzský prieliv je uzavretý a akýkoľvek pohyb bude čeliť tvrdej reakcii.