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Akcie v USA sa oslabili, Nasdaq Composite padol o viac ako 4 %
Všetky tri hlavné akciové indexy v USA majú za sebou stratový týždeň, keď S&P 500 klesol o viac ako 2 % a Nasdaq padol o 4,7 %.
Autor TASR
New York 6. júna (TASR) - Akcie v USA sa v piatok (5. 6.) oslabili, pričom technologický index Nasdaq Composite padol o viac ako 4 % a zaznamenal najhorší deň za viac než rok. Dôvodom bol rozsiahly výpredaj čipových titulov. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Nasdaq v piatok stratil 4,18 % a uzavrel na 25.709,43 bodu. To bol najprudší pokles indexu od apríla 2025. Širší index S&P 500 sa znížil o 2,64 % na 7383,74 bodu. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average klesol o 695,15 bodu alebo 1,35 % na 50.866,78 bodu po tom, ako vo štvrtok (4. 6.) uzavrel na novom rekorde.
Všetky tri hlavné akciové indexy v USA majú za sebou stratový týždeň, keď S&P 500 klesol o viac ako 2 % a Nasdaq padol o 4,7 %. Dow Jones zaznamenal len miernu týždennú stratu.
Nie je úplne jasné, čo v uplynulom týždni spustilo obrat čipových akcií. Jedným faktorom bolo sklamanie z výhľadu Broadcomu týkajúceho sa AI čipov, čo vo štvrtok spôsobilo pokles celého sektora. Piatkový výpredaj však dosiahol novú intenzitu. Negatívny vplyv mal aj nárast výnosov dlhopisov vlády USA po silnej správe z trhu práce.
ETF iShares Semiconductor v piatok padol o 10 %, čo bol jeho najhorší deň od marca 2020. Akcie Broadcomu klesli takmer o 8 % po tom, čo vo štvrtok stratili viac než 12 %. Akcie Marvell Technology sa v piatok oslabili o viac než 16 % a Intelu a AMD približne o 11 %. Akcie Micronu v piatok padli o 13 % po štvrtkovom poklese o 8 %.
Nasdaq v piatok stratil 4,18 % a uzavrel na 25.709,43 bodu. To bol najprudší pokles indexu od apríla 2025. Širší index S&P 500 sa znížil o 2,64 % na 7383,74 bodu. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average klesol o 695,15 bodu alebo 1,35 % na 50.866,78 bodu po tom, ako vo štvrtok (4. 6.) uzavrel na novom rekorde.
Všetky tri hlavné akciové indexy v USA majú za sebou stratový týždeň, keď S&P 500 klesol o viac ako 2 % a Nasdaq padol o 4,7 %. Dow Jones zaznamenal len miernu týždennú stratu.
Nie je úplne jasné, čo v uplynulom týždni spustilo obrat čipových akcií. Jedným faktorom bolo sklamanie z výhľadu Broadcomu týkajúceho sa AI čipov, čo vo štvrtok spôsobilo pokles celého sektora. Piatkový výpredaj však dosiahol novú intenzitu. Negatívny vplyv mal aj nárast výnosov dlhopisov vlády USA po silnej správe z trhu práce.
ETF iShares Semiconductor v piatok padol o 10 %, čo bol jeho najhorší deň od marca 2020. Akcie Broadcomu klesli takmer o 8 % po tom, čo vo štvrtok stratili viac než 12 %. Akcie Marvell Technology sa v piatok oslabili o viac než 16 % a Intelu a AMD približne o 11 %. Akcie Micronu v piatok padli o 13 % po štvrtkovom poklese o 8 %.